Harry Potter : 2 nouveautés à tomber par terre !

Nous sommes alors à quelques jours de Noël, et à la rédaction nous espérons que la hotte de Père Noël est presque prête ! Pour les retardataires et pour les fans d’Harry Potter, voici 2 nouveautés qui sauront ravir tout le monde !

Harry Potter et les mystères de Poudlard (aux éditions Wizarding World, 26,90€)

Dans ce livre, vous découvrirez TOUS les secrets de la célèbre école de sorcellerie mondialement connu de tous à présent !

Vous allez ainsi retrouver dans ces pages le château tout en rencontrant tous les professeurs y compris ceux que vous redoutez le plus ! Attention ! Vous pourrez explorer tous les secrets des salles de cours, pousser les portes des pièces secrètes et vous aventurer dans la forêt interdite… ! Brrrr quel programme ! Le tout en se glissant derrière les coulisses de vos scènes favorites, on est certain que même si vous avez déjà regardé 259 fois tous les films, vous avez forcément rater des détails ! Ce livre est donc fait pour vous !

Saviez vous par exemple que les réalisateurs ont du créer près de 11000 livres dont beaucoup sont de simples annuaires recouverts ! Ou encore saviez vous aussi que les rangées de têtes de serpents présent dans la chambre des secrets sont sculptées … dans de la mousse ! Ce sont quelques révélations croustillantes du livre, et il y en a énormément !

Si avec ce livre vous ne devenez pas un véritable expert en sorcellerie, je me transforme en Fumeseck ! Poudlard n’aura plus de secrets pour vous !

Le grand livre Pop-up de Poudlard (édition Gallimard Jeunesse, 80€)

Alors là, on élève le niveau du super fan ! On part sur un grand livre de pop up où vous verrez sous vos yeux (ébahis de sorciers) tout Poudlard devant vous (en miniature quand même).

Autant vous le dire, il est totalement dément d’ingéniosité ! Au travers de 5 double pages et de plusieurs éléments en 3D vous ne saurez plus où donner de la tête ! Les 30 pop ups présents dans le livre sont juste à tomber. Du château de Poudlard, au stade de quidditch, aux maisons de Poudlard, au village de pré-au-lard ou encore la forêt interdite et ses grosses bestioles et aux diverses transformations, vous entrerez instantanément dans le monde magique d’Harry Potter ! Dans ce livre est aussi parsemé un nombre incalculables d’anecdotes du célèbre sorcier !

J’ai forcément adoré (allez soyons dingue j’ai kiffé) la construction du livre qui finalement se lit comme un livre classique. Formé de petits et de grand pop-up, vous serez forcément ravi de ce grand livre pop-up spécial Harry Potter très très malin !

Et le grand plus, le livre peut totalement se déplier pour former une maps géante de 84x94cm ! HALLUCINANT ! Il n’y a pas d’autre mot ! Tout est une question de détails et il y en a énormément dans ce livre ! Associé au livre précédent, vous serez le sorcier nec plus ultra à n’en pas douter !

On espère vous avoir combler avec ces 2 nouveautés ! N’hésitez pas à nous faire un retour ! Allez je m’en vais sur mon balai magique voir si je ne trouve pas d’autres idées cadeaux pour vous !