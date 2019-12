Les animaux du monde – Livre et puzzle

Les animaux du monde est un coffret, avec un livre et un puzzle, paru aux éditions Usborne, en octobre 2019. La jolie boîte colorée, aux belles illustrations d’animaux terrestres et marins, renferme un livre et un puzzle, présentant les animaux du monde.

Le coffret est sublime, coloré, attrayant, avec une belle illustration représentant la mappemonde et les animaux la peuplant, selon les régions. La boîte se compose d’un livre et d’un puzzle de 200 pièces. Un atlas illustré, adapté aux jeunes lecteurs, invite à découvrir les animaux du monde, qu’ils soient terrestres ou marins. Un beau livre de 32 pages, pour compléter le coffret et proposer d’en savoir plus sur les animaux du monde.

L’atlas illustré est superbe et très coloré. Il propose aux jeunes lecteurs, les plus curieux de découvrir un peu plus les animaux représentés sur le puzzle et la mappemonde. Ils vont découvrir plusieurs sortes de baleines, tout comme les manchots. Chacun des animaux retrouve sa place dans l’atlas, et quelques explications, simples, en quelques phrases, pour être mieux connus et reconnus. En effet, le texte est simple et efficace, pour les enfants curieux, qui veulent connaitre un peu plus ces animaux, parfois connus, parfois un peu moins. Le livre est bien illustré, très attrayant, avec ces animaux que les jeunes lecteurs retrouvent, cet univers coloré et ces informations complètes.

Le puzzle est la partie ludique de ce coffret, invitant aussi les enfants à s’intéresser à certains animaux et à aller rechercher dans l’atlas, des informations supplémentaires, pour tout connaitre des animaux du monde. Le puzzle est grand, avec 200 pièces à replacer, pour former une belle mappemonde peuplée d’animaux.

Les animaux du monde est un joli coffret, aussi plaisant que ludique et intéressant, avec un livre, un bel atlas pour découvrir les animaux qui peuplent la Terre, et un grand puzzle de 200 pièces pour les retrouver, tout en s’amusant. Une belle boîte à retrouver au pied du sapin de Noël, pour tous les enfants sages et curieux !