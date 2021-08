La croix sanglante, tome 2, Terre Sainte

Terre Sainte est le deuxième tome de la série historique La croix sanglante, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Marko Stojanovic et Ianos Dan Catalin, parue en août 2021, qui présente la suite pleine de bruit et de fureur des destins de Philippe et ses compagnons d’armes.

A Zara, les croisés tentent de fuir, mais se font rapidement rattraper par les soldats de la ville. Pour essayer de leur échapper, la petite troupe se sépare. Philippe et Jean se retrouver tous les deux à courir dans les rues de la ville. Malheureusement pour eux, les soldats à leurs trousses sont encore bien nombreux. Philippe constate qu’il s’agissait d’un mauvais plan, mais Jean affirme que cela ne l’était pas pour Martin. En effet, la plupart des soldats les ont suivis tous les deux, donc leurs compagnons doivent être plus tranquilles. Philippe demande ce qu’ils doivent faire et s’ils vont devoir courir encore longtemps. C’est alors que Jean s’arrête, se retourne et sort son épée, avant de frapper fort son premier ennemi. Philippe s’arrête aussitôt, pour prendre part au combat. Heureusement, les deux compagnons sont dans une ruelle et arrivent à faire face à leurs ennemis.

Le récit est toujours aussi dense et plaisant, avec les éléments et les faits qui se mettent tranquillement en place. Les personnages évoluent un peu, chacun trouve sa place et d’autres disparaissent, dans cette guerre, cette croisade qui a coûté cher aux croisés. Philippe continue de suivre les pas de Martin, fin stratège qui a fait sa place auprès de ses hommes. Néanmoins, ce ne sont pas eux qui décident de leur avenir, et là plusieurs hommes tentent de se faire entendre, pour trouver la meilleure stratégie à appliquer. Enfin, il sera décidé de s’attaquer à Constantinople, l’Empire byzantin… La bande dessinée est captivante, dense, avec les différents personnages qui prennent leur place et les décisions, les héros à suivre et cette guerre sainte qui ne semble pas en finir. La fin de ce deuxième tome est alertant et haletante ! Le dessin est puissant, fluide et vif, présentant notamment de belles scènes d’action.

