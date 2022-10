La France vue par madame Hibou est une bande dessinée d’Emmanuel Lemaire, paru aux éditions Delcourt, dans la collection shampooing, en septembre 2022. Un récit complet fait de saynètes prépubliées sur l’Instagram de l’auteur, qui invite à porter un regard différent sur la France et les Français.

Deux personnes discutent, dans la rue. Il s’agit de l’auteur, Emmanuel qui accompagne sa voisine, qu’il surnomme madame Hibou. Il lui explique, d’ailleurs, que lorsqu’il parle d’elle à ses amis, il l’appelle madame Hibou. La petite femme rigole, elle trouve cela rigolo. En effet, en Indonésien « Madame » se dit phonétiquement « ibu ». Puis, curieux, Emmanuel demande à sa voisine si son nom peut se traduire dans sa langue. Madame Hibou affirme alors qu’en Bugis, sa langue maternelle de ses parents, « Manu » veut dire « poulet » ! Quant au nom de famille « Lemaire », elle pourrait le traduire par « Wali Kota », ce qui signifierait « chef de ville ». Emmanuel reprend donc que madame Hibou et Manu Wali Kota ferait un bon nom e rock-band ! Enfin, il termine en affirmant qu’ils vont vivre de grandes aventures…

Après cette brève et amusante présentation, on découvre cette petite dame venue d’Indonésie, qui partage son regard sur la France et ses habitants. Ainsi son quotidien est ponctué de surprises, avec ses découvertes en France et ses comparaisons, avec son pays d’origine. La bande dessinée suit donc madame Hibou, qui aime ce pays d’adoption, mais ne comprend pas toujours les us et coutumes. Il n’y a pas de clichés, ni de préjugés, les saynètes sont pleines d’humour et de surprises, avec un regard amusé et fin sur différents thèmes. L’éducation, les politesses, les croyances, les observations, le travail, le quotidien, les petits riens de la vie, et bien d’autres choses encore, sont ainsi présentées et observées. La lecture est plaisante, rythmée, amusante, invitant aussi à la réflexion, à travers le regard juste et amusé de madame Hibou. Le dessin est simple, en noir et blanc, avec des petites touches de couleurs qui apportent une dynamique certaine.

La France vue par madame Hibou est un album amusant, de la collection Shampooing, des éditions Delcourt. Un ouvrage plein d’humour et de finesse, qui propose de visiter la France, à travers les yeux d’une petite dame venue d’Indonésie, offrant un petit choc des cultures, par moments.

Lien Amazon