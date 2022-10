Partagez





C’est un magnifique hommage musical que rend Dominique à son père, poète et auteur hors normes épris de liberté et de justice. Elle nous confie leur moments de folie, la complicité joyeuse qu’ils ont partagée pendant ces dernières années.

Spectacle musical “Une incroyable rencontre”

“BERNARD DIMEY PÈRE ET FILLE”

Théâtre Essaïon – Paris

Teinté de tendresse, d’humour et d’émotion, ce spectacle intime apporte un regard inédit sur l’oeuvre et l’univers de Bernard Dimey, l’auteur notamment Syracuse, Mon Truc en Plumes, Mémère et de centaines d’autres chansons incarnées par les plus grands noms de la chanson française : Montand, Gréco, Aznavour, Reggiani, Salvador, Béard, Patachou, Mouiloudji… mais aussi Iggy Pop et plus récemment Renaud dans son dernier album avec sa reprise de Si tu me paies un verre.

Dominique nous livre un portrait intime, d’une sincérité brute, d’une infinie tendresse mais également avec humour, accompagnée en alternance, au piano par Charles Tois ou à l’accordéon par Laurent Derache. Dominique Dimey propose un spectacle d’une rare intensité. Une vraie belle découverte !

SYNOPSIS

Elevée seule par une mère institutrice à Châteauroux, Dominique décroche son bac. Elle part pour Paris afin de démarrer une carrière d’artiste. Alors âgée de 20 ans, elle s’installe à Montmartre dans une petite chambre de la rue Lepic. C’est tout à fait par hasard qu’elle découvre qui est ce bonhomme barbu qu’elle croise régulièrement dans le quartier : Bernard Dimey… son père qu’elle ne connaissait pas ! C’est bien sûr un choc, une révélation bouleversante qu’elle aura beaucoup de mal à accepter. Ils essaieront de rattraper le temps perdu et ne se quitteront pratiquement plus jusqu’à la mort de l’immense poète.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Tous les mardi et mercredi à 21h.

Théâtre Essaïon – 6 Rue Pierre au Lard, 75004 Paris

En ligne : www.essaion-theatre.com

Par tél. : 01 42 78 46 42

Prix : de 12 à 25 euros