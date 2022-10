Une nouvelle affaire pour La brigade des cauchemars qui va devoir reprendre du service. Car, même si la clinique du sommeil a définitivement fermé lors des derniers événements, l’équipe de scientifiques continue ses recherches avec un autre type de machine !!!!

À découvrir depuis le 15 septembre 22 aux Éditions Jungle dans la collection Jungle Frissons !!!(+13)

Le décor :

Un parc verdoyant…

Ariane échange avec Tristan au sujet de son déménagement. Car, depuis que la clinique du sommeil a fermé ses portes, celui-ci habite désormais près d’un phare avec une vue sur mer incroyable. Certes, cela reste un hôpital où les recherches de ses parents continuent, mais c’est chez lui.

Ils sont interrompus dans leur bavardage par un groupe de garçons qui tente d’agresser Tristan. Ce qui met Ariane particulièrement en colère, à cause de son statut d’handicapé. Aussi, loin de se laisser faire, elle a vite fait de les provoquer afin de les impressionner.

Les agresseurs finissent par partir, mais leur laissent une petite surprise désagréable. Des pétards derrière le fauteuil roulant de Tristan. Le bruit intense effraie tout le monde, et plus particulièrement Ariane qui se retrouve par terre, prostrée.

La voyant dans une sorte d’état second, Tristan tente de comprendre, mais celle-ci s’énerve rapidement et rentre chez elle…

Un phare au bord d’une falaise…

Alice et le professeur Albert essayent leur nouveau joujou. Une machine qui matérialise les souvenirs des « cobayes ». Ils sont ravis de leur découverte, car tout à l’air de fonctionner merveilleusement bien. Élisa a commencé à la tester et n’en revient pas des résultats obtenus. Elle en profite pour rendre au Professeur le nouveau sérum qu’elle a synthétisé : l’absorbium.

Alice est étonnée, et même plus qu​’​énervée que son binôme ne lui ai pas parlé de ce nouveau projet. Car il était entendu que ce produit, qui accentue l’hypnose, ne soit jamais réutilisé.

Un point de discorde qu’il va falloir éclaircir…

Le point sur la BD :

Un nouveau cycle commence pour La brigade des cauchemars !!! Qui devrait à présent se nommer La Brigade des « souvenirs », car Franck Thilliez fait rebondir son scénario sur de nouveaux défis et de nouvelles recherches. Il s’agit à présent de guérir le « monde de ses failles psychologiques ». On rentre donc dans une trame toujours fantastique avec un côté problématique adolescente : amour/amitié/rapport affectif. Mais plus axée sur la réalité avec ce sixième tome, portant sur un sujet historique. Bien entendu, ce n’est que le début du nouveau cycle, aux Éditions Jungle, et de nouveaux challenges et mystères commencent également à émerger.

On reste conquis par les graphismes de Yomgui Dumont et la représentation très personnelle des visages. Des personnages aux yeux immenses comme des miroirs de l’âme, aux airs plutôt inquiétants qui donnent une ambiance particulièrement anxiogène au-delà du sujet fantastique et de l’ambiance déjà sombre.

La conclusion :

Une BD jeunesse nous trimballant sur d’autres sentiers, mais toujours avec cette Brigade des cauchemars qu’on apprécie toujours autant. La trame se teinte d’une aura d’humanité et de réalisme à laquelle on ne s’attendait pas. Les souvenirs, partie essentielle de nos vies, impliquent des voyages entre le passé et le présent. Entre les êtres chers, et ceux qu’on a perdus. Ils nous construisent ou nous détruisent.

Des sujets forts dans ce tome 6 aux Éditions Jungle comme des parfums qui perdurent et qui rappelleront à n’importe quel lecteur un point important de la psychologie.