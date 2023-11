La brigade des cauchemars – Tome 7 – Sofiane

Septième tome du second cycle de cette série chez Jungle Frissons ! On embarque pour une enquête paranormale qui semble impacter l’avenir de nos investigateurs de rêves !

Disponible depuis le 2 novembre 23. (+10)

Le décor :

Un parcours d’accrobranche…

Sofiane et Ariane bossent comme animateurs dans le parc des ouistitis. Ils se connaissent depuis l’enfance et partagent les mêmes goûts. Mais un cri retentit. L’un des enfants est en difficulté sur le parcours. Ni une, ni deux, Ariane s’élance à sa rescousse.

Pendant ce temps, Tristan l’observe depuis le sol, impressionné par son agilité. Il semblerait que depuis leur rencontre (cf Tome 6), il crushe grave sur elle. Mais, timide comme tout, il n’a pas encore osé lui avouer !!! C’est pourtant un bon jour aujourd’hui pour lui déclarer sa flamme. Déjà, il a tout imaginé. Il va l’attendre à la sortie et la raccompagner chez elle. Sur le chemin, il pourra lui avouer ses sentiments !!!!

Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Et, pire que tout, non seulement elle refuse qu’il la raccompagne, mais elle a déjà prévu de raccompagner en scooter LE Sofiane qui travaille avec elle. Une grosse déception pour le pauvre Tristan qui commence à avoir une certaine jalousie pour ce « pote d’enfance ».

Tandis qu’Ariane arrive près de la demeure de son ami, il lui demande de le déposer avant le pont qui traverse le canal. Une petite marche à pied de quelques minutes, ça ne peut pas lui faire de mal après une journée dans les airs !!! Ses écouteurs sur les oreilles, il commence sa traversée. Mais, soudain, des hommes accrochés à des filets, le chloroforme et l’embarque…

Le point sur la BD :

Une de nos sagas chouchous, aux Éditions Jungle, entre thriller/enquête et paranormal, revient pour un septième tome musclé !!

La brigade des cauchemars va devoir, une nouvelle fois, faire preuve d’unité, malgré les dissensions sentimentales, adolescentes ! Car les protagonistes créés par Franck Thilliez, depuis 2017, grandissent avec leurs lecteurs en agrandissant leurs rangs au fil des aventures. Ici, on retrouve Ariane, l’amie de Tristan, sauvée précédemment de sa torpeur grâce à la machine du Professeur. C’est à présent un ami de la jeune fille qui est en danger. Son intérêt pour lui va créer une légère confrontation affective avec Tristan.

Mais, la brigade, c’est avant tout une enquête pour chaque tome. Et celle-ci va faire ressurgir un « cauchemar » que personne n’attendait !!!

Yomgui Dumont nous fait également de petits clins d’oeil musicaux et cinématographiques dans ce tome, qui explose sous nos yeux grâce aux illustrations pleine page. Tandis que Drac , assistée de Reiko Takaku et Julien Langlais, nous oxygènent d’un dégradé de vert pour une première de couv. qui vous rappelera surement quelque chose !!!

La conclusion :

On embarque pour la jungle, bercé par du Guns N’Roses, pour une enquête risquée de notre brigade préférée !!! La brigade des cauchemars va pouvoir risquer sa vie une nouvelle fois, tout en protégeant la nouvelle recrue. Et par la même, plonger dans les méandres des souvenirs de Sofiane pour découvrir un hôte que l’on n’attendait vraiment pas !!! Allez hop, sac à dos. Chaussures de marche. Choisissez votre pouvoir, on part dans la Jungle et ses créatures terrifiantes, avec les Éditions Jungle !!