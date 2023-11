La souris du futur – Le premier tome

La souris du futur est un diptyque, qui à l’occasion du centenaire de Disney, un collectif d’auteurs revisite, en bande dessinée, quelques aventures de Mickey Mouse. Un premier tome, paru en octobre 2023, aux éditions Glénat, qui présente une création originale, inspirée de quatre courts-métrages classiques !

Verre et acier, lumière et ombre, les gens qui vivent, rêvent et respirent. Voilà de quoi sont faites les villes d’aujourd’hui, comme celles de demain. Le futur se présente, à deux cents ans de nous. Donaldville est la ville où tout change, mais où certaines choses restent immuables. Mickey, Dingo et Donald sont chasseurs de fantômes. Derrière la porte de leur boutique, ils semblent attendre quelqu’un. Dingo à son oreille plaquée contre la porte pour écouter les bruits dans le couloir. Il explique qu’il entend l’ascenseur. Dingo s’inquiète et demande à Donald s’il a l’argent pour le loyer. Donald répond qu’il l’avait mis dans le bol de Dingo ! Ce dernier explique qu’il a dû l’avaler sans s’en rendre compte. Donald s’énerve, affirmant qu’il a dépensé ce qu’il restait pour faire les courses. Ils n’ont plus un sou ! Mickey s’interpose, rappelant que ce n’est pas la première fois…

L’ouvrage débute avec un sommaire, qui présente les quatre histoires, inspirées de quatre courts-métrages. Les quatre récits différents présentent des aventures de Mickey, Dingo et Donald, dans le futur, entre cent et deux cents ans dans l’avenir. Un univers futuriste pour la petite souris et ses amis, qui vont vivre de belles et palpitantes aventures. Il y a de la technologie, les voyages spatiaux qui vont, entre autres, rythmés la bande dessinée qui offrent des récits variés et des graphismes différents. Les héros vont poursuivre et combattre l’ennemi de toujours, Pat Hibulaire, qui ne manque jamais de faire un mauvais coup ! L’ambiance et l’univers restent plaisants, amusants et rythmés, avec des personnages qui gardent leurs traits de caractère. Le dessin est donc changeant, néanmoins plaisant dans l’ensemble, avec ces récits inédits.

La souris du futur est un premier tome d’un dytique, des éditions Glénat. Un album qui présente une création originale, à l’occasion du centenaire de Disney. Quatre récits inspirés de quatre courts-métrages classiques, pour voir ce que réserve l’avenir pour nos héros.

