Que faire avec une boîte en carton ? – Ed. Usborne

Que faire avec une boîte en carton ? est un cahier souple d’activités manuelles, paru aux éditions Usborne, en août 2023. Un ouvrage intéressant qui invite à réaliser des projets divers, avec l’aide de cartons, en tous genres, afin de les détourner et les utiliser.

Le livre souple débute par un sommaire assez complet. Il propose de découvrir les bases du carton, avant de retrouver plus de vingt créations. Une double page conseille de suivre quelques astuces pour fabriquer tous les projets du livre. Ainsi les sortes de cartons sont détaillées, les rabats expliqués, avant de savoir comment décalquer, colorier ou peindre. Les tubes en carton et les bouts de carton trouvent leur place dans ces explications, afin de recycler et réutiliser le plus possible. La première activité proposée est la réalisation de monstres en boîte ! Avec l’aide d’une boîte à mouchoirs vide, les enfants se voient invités à créer des monstres à grande bouche et à jouer avec ce nouveau compagnon original et personnalisé.

Le livre souple est plaisant à feuilleter et à découvrir. Il offre pas mal d’idées originales et amusantes. Cela afin de détourner, recycler et utiliser les cartons et emballages cartonnés pour les enfants. Des objets du quotidien qui sont détournés, découpés, peints, collés, pour faire des jeux et jouets, objets déco… Des expériences uniques et passionnantes, pour découvrir ces emballages différemment. Une autre utilité, pour créer des mini-musées, stégosaures, labyrinthes à billes, sièges en carton, puzzles… Plus de vingt activités manuelles se voient suggérées, invitant les enfants à réellement trouver une ou plusieurs créations intéressantes à réaliser. Les explications restent simples et détaillées, pour les jeunes créateurs, avec des pas à pas illustrés et bien décrits.

Que faire avec une boîte en carton ? est un livre souple de loisirs créatifs, des éditions Usborne. Un ouvrage intéressant, qui propose aux enfants de détourner, et d’utiliser les cartons et emballages. Ils se voient ainsi sensibilisés au recyclage et vont utiliser des emballages, pour réaliser quelques projets amusants et distrayants.

