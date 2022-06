La mer – Un imagier sonore pour les tout-petits

Les tout-petits ont également le droit à leur imagier sonore rien qu’à eux. Et c’est sans aucun doute le titre « La mer », disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse, que nous vous conseillons de leur mettre entre les mains.

« La mer » – « Mes petits imagiers sonores »

Parmi les nombreux petits imagiers sonores proposés aux Éditions Gallimard Jeunesse, il y a « La mer », un livre très basique qui propose aux plus petits d’écouter des bruits tout en observant de jolis paysages, toujours en rapport avec le monde marin. Ils vont apprécier le bleu profond qui se dégage de chacune des pages. Grâce aux différents sons, ils vont se laisser porter et apprécier chaque illustration de Marion Billet.

Pour vous offrir le livre, rendez-vous ICI.

C’est à bord d’un bateau qu’ils vont observer les vagues, les mouettes, le phare au loin ou encore ces jolies maisons au bord de l’eau. Les sons sont bien mixés, ils reflètent la réalité et embarqueront facilement les enfants à découvrir cet univers qui regorge de surprises. Ils vont notamment croiser plusieurs animaux : une famille d’otaries et leur cri très reconnaissable. Puis vient le moment de la plongée sous-marine. Équipés d’un masque et de palmes, ils pourront apprécier chaque détail au fin fond de la mer : coraux, coquillages, algues, tortue de mer et une multitude de poissons. Enfin, ils pourront observer un dauphin ainsi que de nombreuses mouettes.

Et ce n’est pas terminé ! La version réétudiée des petits imagiers sonores réserve une belle surprise à la fin du livre, avec un cherche-et-trouve amusant et pédagogique. À l’aide d’une puce aléatoire, ils vont écouter 5 sons différents extraits des bruits qu’ils ont pu entendre durant leur lecture. Ils pourront aussi aller à la recherche des animaux qu’ils voient représentés sur les différentes vignettes.

« La mer » est un basique efficace à mettre en les mains des enfants à partir de 9 mois. Ils vont se laisser porter par les bruits de la mer, encore et encore, c’est certain.