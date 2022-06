Pourquoi avez-vous besoin d’un bot pour trader des Bitcoins ?

Savez-vous qu’un bot peut améliorer votre jeu de trading de Bitcoins ? Vous connaissez très probablement la volatilité du Bitcoin. Certains jours, vous pouvez tripler ou doubler votre investissement. Cependant, vous pouvez perdre tout l’argent que vous avez gagné en tradant des Bitcoins en une seconde.

Le marché des crypto-monnaies est actuellement non réglementé. Par conséquent, certains traders peuvent influencer le marché de la crypto-monnaie ou truquer les prix en leur faveur. Par conséquent, certaines personnes peuvent rapidement perdre de l’argent en tradant des Bitcoins ou en investissant directement dans ces derniers.

Contrairement au marché boursier traditionnel, le marché du Bitcoin n’a pas d’heure de fermeture. Il fonctionne donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le trading manuel peut être compliqué. De nombreuses personnes n’ont ni l’énergie ni le temps de trader manuellement des Bitcoins tout au long de la journée. Et c’est là qu’un bot de trading Bitcoin entre en jeu.

Qu’est-ce qu’un bot de trading ?

La définition la plus simple d’un bot de trading est un programme informatique capable de trader automatiquement des Bitcoins ou toute autre devise numérique en votre nom. Cela signifie qu’un bot de trading peut placer des ordres d’achat et de vente de Bitcoins pendant que vous dormez, en fonction des paramètres que vous avez spécifiés. De plus, la peur, l’avidité et les autres émotions ne motivent ni n’influencent un bot, ce qui améliore la précision.

À l’heure actuelle, les bots de trading représentent environ 70 à 80% du volume total des tradings de crypto-monnaies. Un bot peut également surveiller différentes bourses de crypto-monnaies et utiliser des règles prédéfinies pour trader. Les plus populaires sont les bots d’arbitrage, les bots de tendance et les bots de prêt de pièces.

Cependant, les bots de trading sont payants, les programmes les plus sophistiqués étant coûteux. Par exemple, vous pouvez payer entre 10 et 100 dollars par mois pour utiliser un bot de trading. Cependant, ce montant en vaut la peine pour quiconque souhaite sérieusement trader des Bitcoins. Mais les bots ne sont pas parfaits à 100%. Vous devrez donc surveiller votre compte et modifier certaines règles pour tirer le meilleur parti de votre activité de trading.

Raisons d’utiliser un robot pour le trading de Bitcoins

Le Bitcoin et les autres monnaies électroniques sont incroyablement volatiles. Leurs prix peuvent fluctuer de façon spectaculaire en quelques minutes. En outre, de nombreux investisseurs veulent profiter du meilleur prix du Bitcoin dans le monde entier. Ces facteurs et d’autres combinés peuvent limiter l’efficacité humaine dans le trading de crypto-monnaies.

Par exemple, vous ne pouvez pas réagir plus rapidement aux changements de prix pour optimiser vos transactions. De plus, les délais de transaction et les ralentissements des tradings peuvent aggraver le problème. Par ailleurs, vous ne pouvez pas consacrer tout votre temps au trading de Bitcoins, en analysant le marché pour déterminer quand acheter ou vendre. L’idéal serait que vous surveilliez les tradings de crypto-monnaies dans le monde entier, 24 heures sur 24.

Un bot est un outil automatisé de trading et d’exécution de transactions pour le compte d’investisseurs humains. Voici les principaux avantages de l’utilisation d’un bot dans le trading de Bitcoins.

Les traders utilisent des bots pour profiter du marché du Bitcoin en tradant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les bots réagissent plus rapidement que les investisseurs humains, ce qui leur permet d’exploiter les meilleures opportunités du marché.

La plupart des investisseurs n’ont pas suffisamment de temps à consacrer à l’analyse du marché et au trading, mais un bot peut le faire.

Un Bitcoin peut analyser différents tradings de crypto-monnaies pour remarquer les différences de prix et en tirer parti.

Un bot Bitcoin analyse les données du marché tout en prédisant les risques pour déterminer quand acheter ou vendre l’actif cryptographique. Ainsi, il surveille le marché et effectue des transactions à des conditions de marché spécifiques. Dans la plupart des cas, un bot se connecte directement à la bourse de crypto-monnaies pour exécuter les transactions au moment le plus approprié et prédéfini.

Réflexions finales

Un bot de trading permet à un trader ou à un investisseur d’automatiser l’achat et la vente de Bitcoins en fonction d’indicateurs techniques et met en œuvre des stratégies pour atteindre le pourcentage de transactions rentables ou le taux de gain le plus élevé. Par exemple, un bot peut mettre en œuvre des méthodes telles que le franchissement de moyennes mobiles et le déclenchement d’achats et de ventes automatiques. Néanmoins, l’utilisation ou non d’un bot de trading dépend des préférences personnelles.