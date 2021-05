La morve au nez – Un album signé Orbie aux Éditions Les 400 coups

« La morve au nez » est un album surprenant à retrouver aux Éditions Les 400 coups. L’illustratrice Orbie nous embarque dans son univers enfantin autour d’une histoire drôle, réaliste et déculpabilisante. Qu’on se le dise : les morves font partie intégrante de la vie des bambins, pour le plus grand plaisir de leurs parents, cela va de soi !

« La morve au nez » : Pas de tabous avec Orbie

Pour Orbie, il est nécessaire de parler sans tabous ! Elle estime que tous les sujets peuvent être abordés en littérature enfantine : reflux, caca-prout, pipi de chat et bien entendu les morves… L’idée étant de pouvoir en rire en famille. Il n’y a rien de grave, tout cela est na-tu-rel ! D’ailleurs, nous sommes ravis d’avoir pu découvrir l’univers de l’illustratrice via cet album en particulier. Elle possède un talent fou : son imagination, son humour, sa fougue ressortent de chacune de ses illustrations, un régal pour les yeux (même avec les morves qui pendent du nez de Louka).

Louka, un héros déterminé à… se moucher !

Nous faisons la connaissance de Louka, un petit garçon au minois angélique, du moins au premier abord. Louka est tenace, il refuse que sa maman le mouche, hors de question ! Lorsqu’il se rend compte qu’il est trop gêné par ses morves, il décide de se moucher seul, avec les moyens du bord. Il essaie toutes sortes de techniques plus ragoûtantes les unes que les autres. Et toujours très drôles ! Mais alors, comment retirer toutes ces morves ? Avec la langue, la manche, les doudous ? Non, pas évident… En faisant un gros câlin à maman ? Cela ne fonctionne pas, les morves envahissent toute la maison avec ses différentes techniques, devant les yeux amusés de sa petite sœur. La catastrophe ! Mais Louka n’est pas prêt à renoncer. Jusqu’à ce que sa maman ait une intuition : mais que fait Louka ? Aurait-il trouvé une solution ?

« La morve au nez » : la galère de tous les parents…

En tant que parents, nous ne pouvons que nous projeter dans cette histoire et la trouver amusante. Elle nous rappelle les nombreuses crises liées au mouchage, un bonheur ! Tout est si chaleureux, enfantin, cela donne envie de suivre les aventures de Louka et de ses morves, bien décidées à s’installer définitivement dans son nez. L’histoire est parfois racontée à la façon d’une BD avec des bulles pour chaque personnage. Des détails visuels donnent le sourire également, tels que les doudous qui font une moue désespérée (voire dégoûtée) en voyant Louka répandre ses morves un peu partout. La narration est brève, rythmée et tout aussi drôle.

Orbie nous embarque complètement dans son univers bien loin des histoires imaginaires et cela fait du bien !