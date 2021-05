The Old Guard Tome 2 : Retour en force !

Les Éditions Glénat s’offrent le luxe de publier le comics : The Old Guard !! Un luxe, car ce comics se joue à 4 mains : Greg Rucka, Leandro Fernandez, Daniela Miwa et Jodi Wynne ! De la pointure à tous les niveaux, pour interpréter ce « highlander » des temps modernes, où l’immortalité n’est pas toujours une partie de plaisir ! Tome 2 disponible depuis le 21 Avril 21.

Le décor :

Andy est lasse … Une éternité de combats, d’horreurs, de culpabilité naissante au fil des années. Elle se rappelle chaque sentiments qui l’a traversé, chaque morts dont elle a croisé le regard. Et tout ces sentiments mélangés, ne font naître que de la colère, de la rage, de la frénésie lors des « missions » qu’ils acceptent. Mais que faire, lorsqu’on a l’éternité devant soi, une équipe qui compte sur vous ? Et, tandis qu’Andy et sa petite troupe continue de faire leur petit bonhomme de chemin aux states, certains continuent à se poser des questions sur leur petite troupe …

Pendant ce temps, en France, Booker a passé une soirée alcoolisée et tente de rentrer dans sa piaule. Mais, quelqu’un est déjà là, assise dans l’ombre à attendre. Et, c’est assez facilement qu’il se fait « kidnapper » par une jolie petite bande inconnue, dont la « tête » demande des informations sur ses « amis/es ». Il refuse d’obtempérer, et se voit contraint de mourir puis ressusciter sans fin, noyé, en attendant que Madame obtienne les aveux qu’elle souhaite !

Le point sur la comics :

Nouvel « épisode » de cette série particulièrement prolifique dont le sujet est absolument fascinant : The Old Guard chez Glénat Comics. Un second tome où de nouveaux personnages font leur apparition, et où le récit se teinte d’un peu de sentimentalisme. On alterne entre flash back pour la compréhension du déroulement de l’histoire. Et, l’imprégnation de tous les sentiments qui peuvent traverser notre principale héros-badass ! Rucka continue dans le registre de la fatalité avec les regrets éprouvés, les choix, parfois pas nets qui ont été fait. Et qui, malgré tout, impactent la vie actuelle de l’équipe, dans cette nouvelle « condition ». Et c’est ce que le lecteur peut apprécier amplement. cette plongée dans un esprit si âgé qu’il perd quelquefois pied …

Les mises en scène, les couleurs de Fernandez, Miwa et Winne, prennent corps grâce aux jeux d’ombres donnés par les graphismes. Un style qui perd parfois un peu de précision pour les visages, mais qui met en avant l’ambiance générale du scénario.

La conclusion :

Un second tome qui pulse bien évidemment, à l’image du premier. Mais se nuance émotionnellement grâce à l’entrée d’un nouveau personnage. Portera-t-il le rôle d’antagoniste ou fera-t-il parti intégrante du groupe d’Andy ? Le mystère plane, dans ce second opus de The Old Guard chez Glénat Comics. Mais, on continue de comprendre que l’immortalité reste plus une malédiction, qu’un avantage !!!