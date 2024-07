Là où gisait le corps – Ed. Delcourt

Là où gisait le corps est un récit complet, pour public averti, d’Ed Brubaker et Sean Phillips, paru aux éditions Delcourt, en mai 2022. Un comic qui présente un nouveau polar, thriller, entre histoire d’amour et meurtre, dans une banlieue américaine, raconté par plusieurs protagonistes.

Tout a commencé le 27 juin 1984, à la pension de famille. Le bâtiment était l’un des premiers de Pelican Road. La maison bâtie tout en haut de la colline, là où la rue finit en cul-de-sac, datait de la fin des années 1930. Les premiers propriétaires étaient Henry et Louise Robbins, de jeunes mariés. Mais Henry est mort cinq ans plus tard, au cours du débarquement en Normandie… Louise fit de sa grande maison vide une pension de famille, après plusieurs années de deuil. Au début, la femme louait les chambres inutilisées à des étudiants. Puis, à des beatniks et des hippies, dans les années 1950-60. Parfois, Louise ne leur faisait même pas payer de loyer. Elle appréciait la compagnie de ces jeunes… Tantine Lou quitta ce monde en 1982. En 1986, la maison faisait l’objet d’un long litige entre trois héritiers. Ainsi, la maison se délabrait…

Le récit est curieux, présentant neuf personnages, plus ou moins importants et récurrents. Ils vont chacun se présenter et présenter leur quartier et les autres habitants. Des points de vue différents, intéressants, invitant les lecteurs à se faire, plus ou moins, leur propre opinion. Ainsi, l’on découvre les mensonges de certains, les amours d’autres, une jeune fille super-héroïne, un docteur trompé, de jeunes drogués, un détective qui enquête… Ces destins s’entrechoquent, des révélations sont faites, mais le mystère reste complet jusqu’au bout, pour ce corps qui gisait. La bande dessinée reste très bien découpée, captivante, invitant à pénétrer les tréfonds de l’âme humaine. L’ambiance reste noire et glauque, avec des héros qui n’en sont pas, des déboires, de la malchance, ou de la chance, des choix de vie, de la bêtise… Une enquête surprenante, bien menée et intrigante, jusqu’au bout, avec un dénouement inattendu. Le dessin reste efficace et dynamique.

Là où gisait le corps est un comic sombre, pour public averti, des éditions Delcourt. Un polar ou un thriller bien mené, qui propose plusieurs points de vue différents, pour raconter des histoires d’amour et une histoire de meurtre, des destins de voisins qui s’entrechoquent…