Dans le grand manteau de maman – Ed. Glénat jeunesse

Dans le grand manteau de maman est un album jeunesse, d’Eve-Marie Lobriaut et Emilie Angebault, paru aux éditions Glénat jeunesse, en mai 2024. Une histoire pleine de tendresse et de bienveillance, laissant l’enfant grandir à son rythme, même s’il faut régresser…

A la sortie de l’école, Noé a un gros chagrin. Il colle le nez dans le cou de ses parents, pour faire un gros câlin. Il pleure si fort que deux petites rivières coulent le long de ses joues. Des nuages semblent s’être installés au-dessus de sa tête. Noé ne veut plus aller à l’école. Le jeune garçon veut retourner dans le ventre de sa maman ! Avec patience, Maman et Papa l’écoutent et le rassurent. Ils espèrent chasser, tous les trois, ces gros nuages… A la maison, Maman tricote un grand manteau blanc, avec une grosse poche devant. Noé s’y glisse, pour se recroqueviller, comme l’escargot dans sa coquille. Maman l’enveloppe tendrement.

Suite à un gros chagrin, Noé ne veut plus aller à l’école, plus retrouver ses copains et copines. Il veut simplement le réconfort du ventre de Maman, comme lorsqu’il était bébé. Là, il est bercé par les sons, les marches de Maman, il se sent bien et en sécurité. Mais il est également un peu à l’étroit et pense à sa sœur, ses copains, ses copines, sa maîtresse… L’album présente une histoire sensible, entre émotion et bienveillance, pour les enfants qui régressent, pour mieux grandir par la suite ! Le lien mère-enfant est richement exploité dans cette histoire, entre tendresse, réconfort, sécurité, amour… Le texte reste simple et doux, bien décrit, pour comprendre ce mal-être, le réconfort, ainsi que le lien avec la maman. Le dessin est expressif, avec un trait fin et doux, offrant un univers singulier et plaisant.

Dans le grand manteau de maman est un album jeunesse, des éditions Glénat jeunesse. Une histoire réconfortante, qui fait grandir, invitant les jeunes lecteurs à s’ouvrir au monde, entre sensibilité, quête de soi et bienveillance.