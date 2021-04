La Pierre du remords, le dernier roman de Arnaldur Indridason

P rofondément addict aux films, séries et romans scandinaves, c’est avec joie que je vous offre mon regard sur un grand polar de la littérature islandaise écrit par Arnaldur Indridason « La Pierre du remords » paru aux Editions Metailié en février 2021.

Arnaldur Indridason est un écrivain islandais né à Reykjavik et diplômé d’histoire de l’université d’Islande. De journaliste, il devient scénariste, puis critique de films. Il est l’auteur de seize romans policiers dont treize traduits en français, avec de nombreux best-sellers.

” Voici le troisième volet de la série Konrad, plus simenonien que jamais” annonce l’éditeur.

“Une femme est assassinée chez elle. Sur son bureau, le numéro de téléphone de Konrad, ancien policer. L’enquête révèle rapidement qu’elle l’avait contacté récemment pour lui demander de retrouver l’enfant qu’elle avait mis au monde cinquante ans plus tôt, et qu’elle avait abandonné juste après sa naissance.” (…). Konrad avait refusé de l’aider …



L’argument est posé, reste a planter le décor, le silence d’un cimetière islandais à peine interrompu par les pas étouffés d’un promeneur solitaire.

Les hivers islandais enneigés et mélancoliques, la neige recouvre tout, unifie tout, étouffe tout, les larmes, les peurs, les doutes, les regrets et les remords.

Les remords sont au coeur de ce roman, les remords de Valborg qui ne se pardonne pas d’avoir abandonné son enfant, et les remords de Konrad qui ne l’a pas aidée, de son vivant, à le retrouver.

Notre policier également hanté par son passé, tente parallèlement de faire la lumière sur la mort de son père …

… Cet homme blessé comme je les aime, va essayer avec toute l’humanité dont il est capable, de réparer, de rendre justice à ces morts qui ne trouvent pas la paix et surtout d’élucider ces drames du passé.

Sur l’intrigue bien sûr je n’en dirais pas plus, tant elle est haletante et captivante … elle est magnifiée par un style tout à fait particulier, qui s’appuie sur la mémoire collective islandaise … un style lent et assez intense … l’auteur, dans ses premières pages nous dresse un portrait de cette société qu’il connait si bien, au travers des locataires d’un immeuble …

Les aventures, les passions, les tragédies se nouent derrière les fenêtres des appartements, la buée sur les carreaux, le froid qui enrobe tout, qui endort tout, pour un temps. A découvrir.