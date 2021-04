4 utilisations du cloud computing

Ces dernières années, une innovation technologique a fait l’objet d’un énorme battage médiatique. Cette innovation, c’est le cloud computing (l’informatique en nuage), et elle est appelée à révolutionner la façon dont nous stockons les données, analysons les marchés et exécutons les programmes. Le cloud computing est un terme plutôt vague. Il est intéressant de jeter un coup d’œil à certaines des applications effectives de cette technologie. Cet article se concentre principalement sur la façon dont le cloud computing a été utilisé au sein des entreprises. Il existe de nombreuses applications du cloud computing qui ne sont pas destinées aux entreprises.

Le cloud computing n’a pas encore atteint sa pleine maturité. Nous assisterons probablement à une augmentation de l’utilisation du cloud computing, la technologie étant exploitée au maximum de son potentiel.

Pour atténuer les problèmes de stockage

Le cloud computing a révolutionné le stockage des données. Traditionnellement, les entreprises utilisent des serveurs sur site et des disques durs individuels pour stocker leurs données. C’est une manière fragmentée et inefficace de faire les choses. Les serveurs sont chers, chauds et nécessitent beaucoup de maintenance. Ils nécessitent un remplacement ou une extension physique lorsqu’ils sont pleins. Le cloud computing abolit la nécessité d’un stockage sur site. Les serveurs distants sont accessibles depuis n’importe quel terminal via Internet. En plus de rendre les données accessibles sur toutes les plateformes, le stockage cloud peut facilement et rapidement être optimisé pour obtenir plus d’espace. La possibilité d’effectuer des optimisation sans installer de nouveaux serveurs a permis aux entreprises d’économiser des sommes d’argent considérables.

Pour exécuter les programmes de manière efficace

Le stockage n’est pas la seule chose qui peut être déplacée sur le cloud. Les logiciels peuvent être exécutés efficacement via Internet, les programmes eux-mêmes étant hébergés sur des serveurs cloud. Le principal avantage de cette méthode est d’accroître l’accès : les ordinateurs individuels n’ont pas besoin d’avoir un logiciel installé pour l’exécuter. Au lieu de cela, un utilisateur peut simplement se connecter à un service du cloud et obtenir un accès instantané, où qu’il soit. De nombreuses applications différentes utilisent cette option pour fournir leurs services, comme les suites de conception graphique et Google avec sa gamme de logiciels de bureautique.

Hype- convergence des services informatiques

L’hyper-convergence est la nouvelle tendance la plus en vogue dans le domaine de l’informatique d’entreprise. Les entreprises qui proposent ce service, comme Nutanix, connaissent une croissance rapide. L’hyper-convergence est une série de pratiques informatiques qui remplacent les fonctions matérielles par des fonctions logicielles, qui peuvent être stockées en un seul endroit, généralement dans le cloud. En théorie, cela permet de réduire la complexité – et donc le coût – de la mise en place d’un système informatique professionnel évolutif. Le matériel peut être simplifié et standardisé au sein des entreprises, tandis que de nombreux programmes et options de stockage virtualisés peuvent être exploités.

Analyse du Big Data

Nous vivons à l’ère du déluge de données. D’énormes quantités de données sont créées par chaque personne en ligne, dans tout ce qu’elle fait. Lorsqu’une personne aime un article, achète un produit ou fait une recherche dans les moteurs de recherche, toutes ces actions créent des données qui peuvent faciliter le ciblage des publicités. Les entreprises et les organisations gouvernementales exploitent cette richesse de données pour élaborer des stratégies et améliorer leur connaissance de leurs marchés, de leurs citoyens et de leurs collaborateurs. L’analyse de cet ensemble de données en constante expansion n’est pas possible avec des serveurs sur site abordables – il y a tout simplement trop d’éléments à stocker sans augmenter constamment la taille du serveur. L’analyse des données directement à partir du cloud résout ce problème. L’analyse peut être automatisée, en extrayant les résultats du cloud sans intervention humaine. L’analyse du Big Data est l’une des plus grandes révolutions des entreprises et de la gouvernance modernes, pour le meilleur ou pour le pire. Le cloud computing est essentiel pour le stockage et l’analyse données volumineuses.