Israel Nash « Topaz » : son nouveau classique entre Americana, soul, rock et rock progressif

Encore peu connu chez nous, l’américain Israel Nash est pourtant l’un des auteurs folk les plus talentueux de ces 20 dernières années.

La voix et la poésie de ce jeune homme sont taillées dans la même veine que celle des artistes des 60’s et des 70’s, les Neil Young, David Crosby, Dennis Wilson et Pink Floyd. Comme eux, Israel Nash est doté d’une voix aérienne, puissante dont l’écriture sensible fonctionne aussi bien aux images qu’aux sensations. Gorgée d’émotion, capable de s’élever en apesanteur dans les notes les plus aiguës comme de se lâcher rageuse dans de violentes douleurs exacerbées, la voix angélique de d’Israel Nash mets l’auditeur à genoux quand il ressuscite ces influences gospel soul en version folk acoustique.

Dès « Diving Lines », on en prend plein les oreilles avec ce refrain puissant et ce chœurs gospel aux voix douces aériennes venues des cieux. Puis on nage dans un bonheur ouaté avec ce « Closer » où raisonne de manière intense la voix d’Israel Nash avec cet harmonica qui rappelle le Neil Young des 70 ‘s. Comment rester de marbre face à ce « Down In The Country » ballade électrique et chaloupée peuplée de cuivres et de guitares électriques avec cette touche bluesy aux arrangements à la limite du symphonique. Comment ne pas fondre ne pas fondre sur « Southern Coasts » titre particulièrement habité, équipé de ce gimmick de basse obsédant dopé par un refrain accrocheur avec ces chœurs ouverts vers les cieux ? Le titre “Stay“rappelle le pop-rock 80’s à tel point que l’on jurerait presque entendre un nouveau titre des Bee Gees. Sans oublier ces somptueuses ballades habillée de guitares acoustiques, d’orgue hammond, de melotron et d’harmonica enroulées dans un superbe son technicolor telles « Canyonheart » ou l’émouvant « Sutherland Springs » qui évoque la fusillade de l’église de Sutherland Springs la pire fusillade de masse de l’histoire texane, au cours de laquelle Devin Patrick Kelley avait assassiné 26 personnes en novembre 2017.

La grande réussite de ces enregistrements c’est d’avoir trouver le juste équilibre entre montées violente d’adrénaline et moment d’accalmie. La puissance de la voix, et les guitares aériennes, approchent souvent une certaine grâce et valorisent les titres au maximum. Il est difficile de dire si ce sont les compositions, le chant qui retiennent le plus l’attention. Peut-être est-ce tout simplement la combinaison des deux.

Jean-Christophe Mary

« Topaz » (Loose)

Dividing Lines

Closer

Down In The Country

Southern Coasts

Stay

Canyonheart

Indiana

Howling Wind

Sutherland Springs

Pressure