Gipsy – Des peluches éco-responsables pour fêter le printemps

Gipsy, marque française qui, depuis deux générations, conçoit et distribue des jouets en peluche, innove de nouveau pour le plaisir des petits et des grands. En effet, un nouvel élan est donné à tous ceux qui souhaitent minimiser leur impact écologique, avec cette nouvelle collection adorable, toute douce et pourtant faite à partir de bouteilles en plastique recyclées !

C’est une jolie collection qui est à découvrir, avec un coq, un lapin, un poussin et un agneau, à retrouver dans deux formats, de 15 ou 24cm. Des animaux adorables, parfaits pour fêter Pâques et le printemps, à offrir dès la naissance. Les peluches éco-responsables sont conçues à partir de matières recyclées, des bouteilles en plastique post consommation 100% recyclées. Il faudra 12 bouteilles de 50cl pour réaliser un Econimals de 24cm. Avec leur éco-conception, les adorables peluches permettent de donner une seconde vie aux déchets plastiques, réduisant ainsi l’impact de la matière utilisée sur l’environnement. La fabrication se fait donc à partir d’une fibre recyclée, moins gourmande en eau et en énergie, permettant de conserver la qualité et la douceur habituelles des peluches de la marque et cela est remarquable ! En effet, les peluches sont toujours aussi belles, douces, soyeuses, adorables et agréables à toucher, caresser et câliner, avec des détails soignés et travaillés.

La collection est fantastique, adorable et douce, tout en inscrivant dans une démarche responsable, pour l’avenir de la planète, mais également de nos enfants. La marque Gipsy est forte de cela, apportant une solution, également aux jeunes parents désireux de faire attention à leurs impacts environnementaux, tout en offrant une peluche adorable, douce et neuve, aux tout-petits.

La marque française Gipsy invite à célébrer le printemps avec les Econimals, une première et nouvelle collection de peluches adorables et surtout éco-responsables, conçues et fabriquées à partir de matière issue de bouteilles en plastique post consommation 100% recyclées.

