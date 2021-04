« Déjeuner en paix » est le premier roman de Charlotte Gabris à (re)découvrir aux Éditions Mon Poche. Une histoire rythmée par le monologue intérieur de deux femmes, prêtes à tout pour se sentir « exister », quitte à se rabaisser mutuellement. Une plume qui décortique les pensées féminines avec aplomb !

Mon avis sur le roman « Déjeuner en paix »

Si je devais résumer en quelques mots « Déjeuner en paix », je dirai qu’il s’agit d’un roman qui décoiffe ! Charlotte Gabris aborde la rivalité entre femmes sans langue de bois.

J’ai apprécié l’idée de mettre deux femmes côte à côte à la terrasse d’un restaurant qui s’empressent de s’examiner mutuellement. Nous participons à leurs monologues intérieurs au travers desquels on dénote un gros manque de confiance en elles. Elles s’imaginent être différentes l’une de l’autre, mais on comprendra au fur et à mesure de la narration qu’elles ne sont pas si étrangères. Elles passent donc leur déjeuner à se jauger, se juger même. Assez violemment parfois, avec des mots durs et tranchants. S’enchaînent alors des monologues sans filtre, assez cinglant. Le lecteur aura d’ailleurs du mal à en trouver une plus touchante que l’autre.

Ce livre écrit par une femme est clairement dédié aux femmes. On pourrait presque l’associer à un pamphlet féministe, tant les attaques/remarques peuvent être violentes. Néanmoins, elle fait ressortir le thème de la différence, cette différence qui peut être parfois mal vécue par les individus. Cette sensation d’être moins bien que son voisin, moins beau, moins brillant, moins riche, moins bien accompagné, etc.

Si certaines femmes se reconnaissent dans ce roman, d’autres pourront se sentir très étrangères à la narration. Cela n’empêche que le message fort de Charlotte Gabris qui consiste à dire qu’il ne faut pas se fier aux apparences est plus qu’appréciable. Apprendre à se connaître l’un l’autre sans se juger peut réserver de belles surprises… Inattendues !