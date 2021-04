Rick and Morty, le dixième tome

Le dixième tome de Rick and Morty est paru aux éditions Hi Comics, en mars 2021, aux éditions Hi Comics. Une bande dessinée Kyle Starks, Karla Pacheco, Marc Ellerby, Pueste, CJ Cannon et Ian McGinty, qui présente de nouvelles aventures déjantées pour le grand-père et son petit-fils.

Rick et Morty sont dans une soucoupe volante, le grand-père est énervé contre son petit-fils. Il lui explique qu’il a vraiment merdé et cela dans les grandes largeurs, cette fois-ci. Le jeune homme a failli le faire tuer ! Il est tellement énervé qu’il en a le trou de balle en feu… Morty tente de détendre l’atmosphère, affirmant qu’il sait très bien qu’il a merdé, mais il est aussi resté égale à lui-même. Les deux héros arrivent bientôt sur une planète, car Rick a réellement besoin de faire une pause. Un break de 24 heures qui ne peut pas attendre, sinon le grand-père risque de casser son petit-fils en un million de morceaux, car il est une véritable plaie ouverte. C’est pourquoi, ils se rendent à Rickworld, un parc particulier, habité de robots soumis à Rick et ses pulsions les plus tordues. Ça commencera par éclater les bourses de Jerry, en trois exemplaires…

Les chapitres présentent de nouvelles aventures improbables pour Rick et Morty, qui vont se retrouver entre autres, dans un parc particulier, habité par des robots soumis à Rick. Le deuxième chapitre présente les Xepthurions qui s’en prennent à Rick et sa famille, pour tenter de récupérer le matériel du scientifique, sur le voyage temporel. Le chapitre trois est un peu plus court et le quatrième présente une histoire sans fin, mettant les deux héros à bout… Ainsi la bande dessinée présente de nouvelles aventures déjantées, improbables et pleines d’humour noir, que l’on aime à retrouver. Un ouvrage pour un public averti, avec plein de moqueries, de mépris, entre situations impossibles et dialogues affutés, pour cet univers plus que tordu. Cinq nouvelles aventures loufoques, avec voyages au fin fond de la galaxie et des rencontres extraterrestres déjantées. Le dessin est rond, expressif, vif et coloré, pour cet univers visuellement fou, également.

Le dixième tome de Rick and Morty, paru aux éditions Hi Comics, présente cinq nouvelles aventures déjantées pour le scientifique cynique et farfelue et son petit-fils influençable, entre voyages improbables, mondes fous et extraterrestres écervelés.