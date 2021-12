La sorcière Crabibi – Un album Kaléidoscope

La sorcière Crabibi est un album, de Laurent et Olivier souillé et Frédéric Pillot, paru aux éditions Kaléidoscope, en octobre 2021. Un livre amusant, plaisant, qui présente une sorcière déterminée à remporter le concours du Sorcier de l’année, pour prouver qu’elle est la meilleure !

C’est au cœur d’un inquiétant marécage, dans une bicoque miteuse, que vit la sorcière Crabibi. Sur son nez disgracieux, se trouve une énorme pustule, qui la rendait très séduisante, au regard des autres sorciers, qui ont des critères de beauté un peu excentriques ! La sorcière a un mauvais caractère et ne rêve que d’une chose, être la meilleure des sorcières ! Comme tous ceux de son espèce, elle est dotée de pouvoirs magiques, elle prépare des potions magiques et jette des sorts. Malheureusement tout cela est toujours raté ! Elle reproche toujours à ses objets d’être de véritables incapables. Elle maudit son balai, gronde sa baguette en la jetant…

Après une présentation de la sorcière Crabibi, qui est plutôt colérique et très fâchée, mais qui a fait tout son possible pour s’entraîner, les jeunes lecteurs la découvrent au concours du Sorcier de l’année. Là encore, elle ne semble pas très commode et tente tout pour ne pas se laisser déstabiliser par un jeune concurrent, plutôt serviable mais horripilant aussi ! Les mésaventures de la jeune sorcière, qui n’arrive pas à ses fins vont amuser les enfants. Mais le récit se veut aussi plein de tendresse et de bienveillance, avec ce concurrent fabuleux, attendrissant. L’histoire, comme le texte, est travaillées, avec des jeux de mots fabuleux, qui feront rire et sourire. La fin est surprenante, touchante et bienheureuse, avec une rencontre, des paroles échangées… Le dessin est moderne, très détaillé et captivant, offrant un univers fascinant et fourmillant d’éléments amusants et intéressants.

