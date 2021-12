Jovoy Paris – Fire at Will, le parfum unisexe

Jovoy Paris, grande parfumerie parisienne qui perdure, qui présente des histoires à travers leurs parfums. De belles matières premières qui invitent au voyage, entre subtilité et force, pour des fragrances modernes, belles, rares et envoûtantes, à offrir.

Jovoy Paris, ou l’histoire d’une renaissance de cette maison de parfums née en 1923 et tombée dans l’oubli jusqu’en 2010. En effet, c’est cette année-là que François Hénin, grand voyageur, redonne vie à la marque parisienne de fragrances. A la poursuite de senteurs, pendant plusieurs années et à travers ses voyages, François Hénin ramène ses découvertes et les partage, à travers des produits rares, des eaux de parfum, des extraits de parfum et des bougies.

Fire at Will est une eau de parfum gourmande et sucrée, très douce et plaisante. Le flacon de verre de 100ml est carré, mais avec des lignes courbes, offrant ainsi une présentation sobre, tout en étant originale. Les notes de tête sont la vanille et le mimosa. Les notes de cœur sont à retrouver à travers le sucre brun et la vanille et les notes de fond sont le musc, l’ambre et le vétiver. La fragrance la plus prononcée, pour cette eau de parfum, est la vanille, subtile et forte à la fois, elle est enivrante et gourmande. Le parfum reste, il est doux, il se porte en toute saison, autant pour les femmes que pour les hommes. Une eau mixte et agréable à porter, en journée ou en soirée, elle saura plaire, car elle est intense et subtile. Elle est très gourmande, mais sait aussi se faire légère.

Jovoy Paris, grande maison de parfums, présente des parfums et eaux de parfums forts et subtils, des raretés olfactives. Des fragrances envoûtantes et modernes, qui trouveront leur place au pied du sapin de Noël, comme Fire at Will, eau de parfum unisexe, gourmande, légère et captivante.

