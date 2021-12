Te souviendras-tu de nos Noëls enchantés ? est un bel album, de Céline Person et Lili la baleine, paru aux éditions Langue au chat, en octobre 2021. Une belle histoire de Noël, pleine de mélancolie, de douceur, d’amour, de souvenirs touchants, émouvants…

Le narrateur ou la narratrice se souvient et se pose des questions. Lorsque son enfant sera plus grand, lorsqu’il aura la même taille, et qu’ils n’habiteront plus sous le même toit, se souviendra-t-il de son enthousiasme à l’idée de décorer la maison ? De plus, l’enfant aimait monter au grenier, pour chercher un carton rempli de décorations. Mais se souviendra-t-il aussi de son émerveillement quand s’éclairait la guirlande lumineuse, le soir du réveillon ? Lorsque l’enfant se trop grand pour compter les dodos avant Noël, se souviendra-t-il des guirlandes découpées dans du papier crépon ? Des bonhommes de neige qu’il fabriquait en pâte à sel ? ou encore des dessins du Père Noël, avec un gros ventre ?

Ainsi de suite, à chaque double page, une grande illustration présente une scène, un souvenir. Le texte vient interpeller les jeunes lecteurs, avec douceur et mélancolie, posant des questions sur le passé, les souvenirs, les rituels des fêtes, la préparation de Noël, les partages, les échanges, les moments d’émerveillement, de joie et de bonheur. Le récit est magnifique, empreint de nostalgie, de souvenirs chaleureux, d’un parent qui se souviendra de petits rituels insignifiants, pour préparer Noël et de moments pleins de douceur à regarder son enfant les yeux pétillants, à patienter jusqu’aux fêtes. Le texte est simple, très doux, adapté aux jeunes lecteurs, qui pourront aussi se retrouver dans ces rituels et petites habitudes. Le dessin est rond, doux, moderne et expressif, avec un choix de couleurs offrant une belle atmosphère.

Te souviendras-tu de nos Noëls enchantés ? est un bel album, des éditions Langue au chat, à offrir et à partager, pour préparer les fêtes. Une belle histoire empreinte d’une nostalgie douce et chaleureuse, avec des souvenirs tendres, de joies, d’émerveillements, d’attentes…