Mille nuits, plus une – Un roman Médium

Mille nuits, plus une est un roman jeunesse, de Victor Pouchet, illustré par Killofer, paru dans la collection Médium, des éditions L’école des loisirs. Un conte revisité, moderne, qui met en avant le statut de la femme, l’emprisonnement, l’amour, la liberté, les codes à changer…

C’est à Vaishali, faubourg de Jaipur, dans les jardins de Sheyhavan, que le mahârâja Sheyhavan donne ces réjouissances en l’honneur de son fils, le prince Vivek. Le jeune homme fête ses seize ans et est maintenant en âge de se marier. Pour cela, le père a convié toutes les plus belles et nobles princesses du royaume. Mais le prince Vivek observe tout cela de loin, il est comme absent à la fête. Alors que les belles jeunes femmes s’avancent et paradent en saris de fêtes brodés d’or et de sequins, Vivek lui, ne pense qu’à ses chevaux dans l’écurie. Il est même contrarié à l’idée qu’un de ses amis puisse chevaucher sa jument bien-aimée…

Le conte est revisité, et l’on retrouve, derrière Shakti, la princesse Shéhérazade, qui doit également, rusée et imaginée des histoires à raconter, soir après soir, pour pouvoir échapper à la mort. Le récit est plus moderne, décrivant aussi la condition de cette femme, qui était libre, et qui se retrouve dans une prison dorée… ainsi le récit oscille avec d’autres histoires inventées, mais pleines de références, d’où la modernité du roman. Les clins d’œil sont multiples et très plaisants, offrant une belle dynamique de lecture. La couverture de l’ouvrage est travaillée, avec des reliefs et un graphisme percutant jouant sur les ombres, les silhouettes noires, soulignées par des traits de couleurs. Des illustrations semblables sont à retrouver, curieuses et fabuleuses à la fois.

