La vie à la montagne – Ed. Sarbacane

La vie à la montagne est un album jeunesse, de César Canet, paru aux éditions Sarbacane, en février 2023. Un livre plein d’humour qui offre une belle métaphore pour évoquer la place de chacun à la maison avec des personnages décalés et un univers pop.

C’est entre Virolet-sur-Combes et Combote-en-Livre, au milieu des Alpillettes, que se trouve la maison de tante Olga et Oncle Olaf. Une maison tout en haut de la montagne, vraiment tout en haut ! Elle est en équilibre au sommet ! Il n’y a qu’une seule règle, là-haut, respecter l’équilibre le plus parfait… Parfois, il arrive qu’un oiseau se pose sur la gouttière, alors, le paysage, à travers la fenêtre, se penche doucement, comme la maison. Mais, l’oncle et la tante du narrateur sont très organisés. Dans la maison, ils ne font entrer que des objets de même pesée, de chaque côté !

Une organisation qui doit respecter l’équilibre de la maison. Cela même lorsqu’il y a un anniversaire, des invités, des cheveux à couper… Un jeu amusant d’actions et de compensations est à découvrir pour les jeunes lecteurs, qui vont s’amuser à découvrir cette famille loufoque. Le récit est plaisant, plutôt bien posé et intéressant. Un narrateur présente l’incroyable maison de son oncle et sa tante. Derrière cet esprit loufoque, une métaphore vient mettre en avant la place de chacun, l’attention de l’autre, pour toujours garder un équilibre. Un travail, au quotidien, à faire ensemble, pour le bien-être de tous. L’univers pop et singulier, les scènes improbables apportent ce qu’il faut d’humour et de tendresse. Le dessin est coloré, aux traits assez ronds et doux, qui vient contraster avec la montagne assez rigide.

La vie à la montagne est un album jeunesse original et drôle, des éditions Sarbacane. Un livre qui présente une famille surprenante, loufoque, qui vit en harmonie, dans une maison, tout en haut de la montagne, où chacun s’adapte à l’équilibre…

Lien Amazon