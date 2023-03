Féroce – Carnage

Carnage est le second tome du diptyque Féroce, de Gregorio Muro Harriet et Alex Macho, paru aux éditions Glénat, en mars 2023. Une bande dessinée saisissante, qui s’inspire de faits réels, proposant un thriller écologique qui bascule dans le récit de survie.

Mark, un caméraman, sort d’une cabane, pour vérifier des caméras dans la vallée de la rivière Bikine, Kraï du Primorié, en Extrême-Orient Russe. Il a réussi à déblayer un peu de neige, devant la porte du refuge, pour pouvoir dégager la porte. Il chausse ses skis et s’avance dans la forêt, pour installer et vérifier ses caméras. Alors qu’il installe va pour regarder la dernière caméra, il attend le bruit d’un moteur. Il espère que Kristin arrive… En effet, Kristin arrive sur une motoneige et pense retrouver Mark. Elle arrive au refuge et ne voit pas l’homme. Alors, elle reprend son véhicule pour suivre les traces que Mark a laissé derrière lui. Elle s’enfonce, à son tour, dans la forêt. Mais la jeune femme est victime d’un accident, elle tombe de sa motoneige. Elle part rejoindre Mark à pied. Pendant ce temps, Mark observe les enregistrements, où un tigre apparaît…

La chasse à l’homme se poursuit dans ce thriller captivant et sanglant. Le tigre blessé est toujours à l’affût d’hommes, et finit par s’en prendre à Mark. Kôditz part à la recherche de ses employés, Mark et Kristin, avec deux agents, qui sont sous la coupe du directeur de projet forestier. Le danger est partout, dans cette bande dessinée très bien menée, découpée et haletante. Entre les différents agents véreux et le tigre tueur, les différents protagonistes vont avoir quelques difficultés à s’en sortir. D’ailleurs, beaucoup ne reviendront pas de cette Taïga enneigée, d’où le titre choisi pour ce dernier tome. Le dessin est tout aussi saisissant, offrant de belles planches. Les scènes de paysages, comme les scènes d’action et d’horreur, sont très travaillées, captivantes.

Carnage est le second tome du diptyque Féroce, des éditions Glénat, qui s’inspire de faits réels. Un album saisissant, un thriller écologique captivant, dans lequel la nature se déchaîne, sous les traits d’un tigre blessé qui se consacre à une chasse à l’homme sanglante.

