Jean-Poil & Poiss-Kaï – Ed. Kaléidoscope

Jean-Poil & Poiss-Kaï est un album d’Anne Bailly et Marianne Barcillon, paru en mars 2023, aux éditions Kaléidoscope. Un livre jeunesse plein d’humour, autour de l’amitié, entre un chat grognon et teigneux et un petit poisson rouge sans défense.

Jean-Poil est un chat qui est toujours de mauvais poil. Il ne sourit jamais, même lorsqu’il attrape une souris. Lorsque sa maîtresse le promène en laisse, le chat boude. Même quand son voisin Igor est avec lui, il ne fait aucun effort, et reste ronchon. Les deux chats se retrouvent dehors chaque après-midi, et s’ennuient sur des poubelles… Ils n’arrivent pas à se décider, ne savent pas s’ils doivent taquiner les autres matous ou chasser les souris. Mais un jour tout bascule pour Jean-Poil ! Sa maîtresse installe sur sa table un bocal, dans lequel se trouve un stupide poisson. Le chat grognon n’est pas ravi de voir débarquer, dans sa maison, un intrus !

Alors qu’il est sur le point de dévorer l’intrus, Jean-Poil se rend compte que le poisson, futé, est aussi amusant. Il semble qu’il sourit… Le lendemain, toujours de mauvais poil, le chat est sur le point de croquer le petit poisson, mais les deux animaux vont apprendre à se découvrir. Ainsi de suite, Jean-Poil, le chat toujours de mauvais poil va découvrir le sourire, la joie, le partage, le jeu et surtout l’amitié. Le récit est surprenant et amusant, plein d’humour. Les jeunes lecteurs vont rapidement s’attacher à ces deux personnages drôles, que tout semble opposé, jusqu’à cette révélation. L’histoire est assez simple, cependant efficace et dynamique, avec les dialogues amusants. Le dessin est amusant, avec ce personnage ronchon plutôt bien exécuté. Le graphisme est fin et fluide, très plaisant.

Jean-Poil & Poiss-Kaï est un album jeunesse plein d’humour des éditions Kaléidoscope. Un livre qui présente deux personnages que tout oppose, qui vont pourtant, grâce à la ruse, apprendre à se connaître, à partager de bons moments et découvrir l’amitié.

Lien Amazon