La voie du sabre T3 : Une épopée initiatique se termine 

Un peu plus de quatre ans après la sortie du deuxième tome, Maroille et Ferniani clôturent leur trilogie de « La voie du Sabre » aux Éditions Glénat. Adapté du roman de Thomas Day, le lecteur peut suivre l’épopée initiatique d’un jeune garçon, dans un Japon médiéval fantastique où les dragons, la magie et les créatures fantastiques se mêlent. Un voyage obscur, emplie d’apprentissages, de victoires mais aussi d’échecs ! Disponible depuis le 11.03.20.

Le refresh :

Le jeune Mikédi est promis à un grand avenir. Premier descendant du chef de guerre Nakamura, il est confié à une figure emblématique du Japon : l’escrimeur de légende Myamoto Musashi. Celui-ci doit parfaire ses enseignements. Pour acquérir la rapidité et la précision de son maître ! Il est alors engagé sur « La voie du sabre » .

« L’homme qui ne sait rien de la vie et de ses plaisirs ne peut se battre pour les défendre » !

Le décor du 3 ème rouleau :

Ayant détruit la cinquième armée de l’Empereur-Dragon, Musashi et son élève se dirigent à présent vers les côtes de la Capitale de l’Empire : Edo. Tout deux souhaitent négocier avec l’Empereur. Malgré quelques heurts grandissants entre les deux hommes, le voyage continue. Mikédi arpente une voie que le Maître ne souhaitait pas. Celle de la Guerre et du pouvoir. Et non du sabre et de la sagesse, comme il le lui avait enseigné.

Les négociations commencent, mais, la rage du jeune disciple le pousse à assassiner le conseiller personnel de l’Empereur. Et à générer une entrevue directe avec l’Impératrice-fille, que celui-ci a bien l’intention d’épouser.

Musashi voit son disciple s’éloigner une fois de plus de la « voie » et décide de l’abandonner après une mise au point sanglante.

Le point sur la BD :

Suite et fin de cette aventure fantastique, aux préceptes Japonais bien sages, comparés à l’animation des différents tomes !! « La voie du Sabre » aux Éditions Glénat est une véritable épopée « history/fantasy » qui entraine le lecteur tout droit à la place du protagoniste principal, grâce à la narration dessinée par Matthieu Mariolle. L’action va crescendo au fil des différents tomes pour une conclusion moraliste et un dernier cahier graphique de toute beauté.

Les trois tomes sont passionnants. Surtout lorsqu’on se rappelle que le Maître Bushi a réellement existé et que cette adaptation du roman reprend différentes parts de son apprentissage.

Les planches et scènes sont grandioses, graphiquement éblouissantes, crées par Federico Ferniani et colorisées par Luca Saponti, et permettent de capter l’attention du lecteur du premier au dernier tome !!!

La conclusion :

Une adaptation passionnante et véritablement grandiose ! « La voie du Sabre » aux Éditions Glénat réussit à croiser des styles et des univers complètement différents de façon parfaitement plausible et à nous embarquer totalement dans une superbe épopée fantasy. Une série qui réinvente le roman initial !