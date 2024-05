LaDroneBox.fr – Réserver votre cours de pilotage en France

Drone Box est une marque de la SARL Imag’in drone spécialiste de la prise de vue aérienne par drone et son école de pilotage basée à Clermont-Ferrand . Imag’in drone est le spécialiste en France et leader en France de l’ animation drone ( Circuit de pilotage , course de drone , stage drone et les anniversaires drones ) à destination des centres de loisirs , fête de villages et teambuilding d’entreprise et arbre de noël pour les entreprises .

Surfant sur le désir des Français de l’envie d’apprendre à piloter un drone pour sur leurs loisirs dans les meilleurs conditions. Drone Box Sport souhaite répondre à une demande croissante de cours de pilotage et créer un univers de conseil de l’apprentissage au perfectionnement , a la réparation de drone , la fournitures d’accessoires et la sélection et la mise en relation avec des partenaires de confiance sur toute la France .