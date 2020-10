C’est aux éditions Hugo & Cie, qu’est paru, fin août 2020, l’agenda 2021de Rire & chansons. Un ouvrage de 320 pages, qui permet de retrouver toute l’ambiance de la célèbre antenne, entre blagues, citations cultes, devinettes, billets d’humeur…

L’agenda 2021 est un indispensable pour gérer son temps, pour l’année à venir. Un outil pratique qui va permettre d’associer des actions, des rendez-vous, des rencontres, des évènements, à des moments précis. Ainsi l’on organise son temps paisiblement, permettant de planifier son emploi du temps, pour les semaines et mois à venir, sans jamais rien oublier ! Un accompagnement jour après jour, qui se fait ici avec plein d’humour…

En effet, l’agenda Rire & chansons est pratique, en commençant par présenter brièvement le calendrier 2021, ainsi que le rappel des vacances scolaires. Quelques numéros utiles et très utiles, sont à retrouver, avant de découvrir la carte de France des fréquences de la radio. Ensuite débute le véritable agenda, avec une page par jour, sauf pour le week-end, permettant ainsi d’inscrire convenablement ces rendez-vous et autres notes. L’ouvrage est coloré, avec des cadres rouge et jaune, aux couleurs de la célèbre antenne.

Enfin, toute l’ambiance de la radio est à retrouver au fil des jours, à chaque page, à travers des réflexions à la con, des blagues, des devinettes, des fake news, des bons points, des citations cultes d’humoristes… On ne s’ennuie donc jamais et on s’amuse, en découvrant ou redécouvrant ces blagues et citations, qui mettent rapidement un sourire sur le visage. De quoi passer une année pleine de rires et d’amusements, de bonne humeur et pleine d’humour.

L’agenda 2021 Rire & chansons est un outil indispensable, des éditions Hugo & Cie, qui propose, en plus d’organiser facilement son travail et ses rendez-vous, de s’amuser chaque jour avec cette ambiance et cet humour de la célèbre antenne radio.