Quel maquillage adopter cet automne?

Le bronzage de l’été s’en va doucement, mais sûrement. Le maquillage devient un allié indispensable pour se donner bonne mine en automne. Cette année, la tendance est au naturel pour le teint et les lèvres. Moins il y a de matière sur la peau, plus on est au top de la tendance. Cependant, les yeux sont l’arme de séduction massive. Il faut les sublimer, jouer avec leur contours et leur couleur. Voici donc comment mettre son visage en valeur cet automne.

Parfaire le teint en restant naturelle

Le teint de notre visage, c’est un peu l’indice santé de la peau. La tendance maquillage de l’automne, est au teint naturel, voire nude. Alors comment faire pour ne pas parâtre pâlotte avec le froid qui arrive tout en ayant un maquillage discret ? Pour cela, commencer par appliquer une base de teint illuminatrice pour un effet brillance. Votre grain de peau sera plus lisse, les pores moins visibles et le teint uniforme. Pour les peaux grâce, mieux vaut opter pour une base matifiante. Si les imperfections persistent, il est possible de s’appliquer un fond de teint fluide ou de camoufler quelques boutons avec un correcteur.

Pour réchauffer le tout, du blush légèrement rosé peut être appliquer sur les pommettes avant de passer à l’enlumineur. Ce dernier apportera de l’éclat aux zones clés : sur l’arcade sourcilière, sur le haut des pommettes en remontant vers les tempes, sur l’arrête du nez et le contour des lèvres supérieures. L’enlumineur structure le visage en mettant l’ossature en valeur. A l’inverse, certaines utilisent des fards bruns à appliquer au niveau des creux du visage. Cela permet de dessiner le contour du visage. Pourquoi pas, mais l’effet sera bien moins naturel.

Réchauffer les yeux avec des couleurs brunes

Deux tendances s’affichent dans l’univers de la mode. Il y a l’indémodable œil félin qui étire le regard. En automne et pour parer à la folie de l’été, ce trait d’eye-liner peut être plus exagéré, plus graphique. Sinon, il y a l’œil charbonneux qui rend le regard séducteur. Privilégiez les fards irisés pour faire ressortir la couleur de vos yeux et étirer la matière au-delà de la paupière mobile. Vous aurez un vrai regard de biche.

Les yeux bleus aimeront l’orangé, le marron tendre ou les gris. Le rose pale, le mauve ou le vert iront parfaitement aux yeux verts. Les yeux marrons se marient avec tout. Le khôl, cette poudre noire ancestrale, sera des maquillages les plus audacieux pour les filles de caractère. N’hésitez pas à le faire déborder, à souligner le contour inférieur de vos yeux. Avec un tel maquillage, il faut ajouter beaucoup de mascara, de ceux qui laissent les cils bien volumineux et lourds. A utiliser surtout en soirée.

Soigner les lèvres à la façon « nude »

Cet automne, les lèvres se font discrètes et soignées. Le port du masque nous oblige à mettre de côtés leur potentiel de séduction. Ce n’est pas une raison pour les oublier car un manque d’attention pourrait laisser apparaître quelques gerçures. Un maquillage nude est de mise cet automne. Les baumes à lèvres colorés sont parfaits pour habiller notre bouche tout en la nourrissant. Le beige, le rose bois, le framboise léger sont les couleurs de la saison.

Et puisque, cet automne, l’œil est travaillé, les lèvres le sont moins. Mieux vaut ne jamais trop maquiller les deux à la fois. L’idée est de les révéler sans exagérer. L’important étant de prendre soin de sa bouche en utilisant des exfoliants avant d’appliquer un baume très hydratant. Pour celles qui ne peuvent se passer d’un rouge à lèvre très coloré et bien couvrant, privilégiez les tons marrons aux nuances automnales. Choisissez des produits longue tenue. Le port du masque réduirait votre maquillage à néant.

Hydrater pour lutter contre le froid…et les démangeaisons liées au port du masque

Même en suivant les conseils précédents, il vous faudra soigner votre petit minois. Pour reposer la peau et la laisser se regénérer, profitez de la nuit. En la nettoyant en profondeur avant le coucher, les pores seront assainis et les cellules pourront bien faire leur travail. Avec des huiles, des eaux micellaires démaquillantes ou des laits vous vous assurer un démaquillage en douceur et en profondeur. A faire matin et soir avant de se laver le visage avec un savon au PH neutre et de se l’hydrater. Les sérums et les eaux florales sont si riches qu’il est idéal de les appliquer la nuit.

Prenez du temps pour vous faire des soins particuliers à renouveler deux fois par semaine. Pour éliminer les peaux mortes, faites un gommage régulièrement. Les masques pour le visage sont aussi à utiliser deux fois par semaine. Rafraîchissant, hydratant, nettoyant ou même, anti-âge : chacune trouvera son masque. Quant aux peaux à problèmes, aux épidermes boutonneux, ils nécessiteront des soins particuliers avec des crèmes anti-acné spécifiques.

Cet automne, le port du masque met notre peau à rude épreuve. Il faudra donc l’hydrater d’autant plus et alléger le maquillage. Les yeux, eux, pourront être maquiller à volonté et dans des tons brun, mauve ou orangé. Ce sont eux notre arme de séduction!