Calvitie: de la méthode simple à la plus radicale pour lutter contre

Elle touche 25 % des hommes en France et reste tabou. La calvitie est un mal très mâle même si certaines femmes sont touchées par cette disgrâce capillaire. C’est au-delà de 80 cheveux de perdus par jour que l’on peut considérer qu’une calvitie plane au-dessus de… notre tête. Son nom plus savant est « alopécie ». Elle naît à cause de l’accélération du cycle de vie des cheveux. Après 25 phases de pousse et de repousse, le follicule s’épuise et ne produit plus qu’un duvet ou même… rien du tout. Quelques petites astuces existent pour limiter l’accélération de ces cycle ou pour effacer la calvitie.

Une hygiène de vie saine favorise la bonne santé du cheveu

La chute de cheveux qui amène à la calvitie a bien sûr une cause génétique contre laquelle il est difficile de lutter. La surproduction de l’hormone responsable de l’accélération du cycle de cheveux est gérée depuis le cerveau. Cependant, il existe de nombreux aléas de la vie qui peuvent aggraver ce phénomène. Le stress, la fatigue, une carence alimentaire, un choc émotionnel ou un traitement médicamenteux sont autant de facteurs délétères. Ceci explique donc l’importance d’une vie équilibrée. Le cheveu vit tout comme notre corps. Il a besoin de nutriments, de repos pour pousser correctement.

Des traitements naturels aux effets avérés depuis longtemps

Nombreux sont les remèdes de grands-mères plus ou moins prouvés scientifiquement, mais que la réputation ancestrale accrédite. L’huile de ricin comme le lait de noix de coco facilitent la repousse des cheveux et des poils tout en leur offrant une solidité plus nette. De même, les huiles essentielles de cèdre d’Atlas et de romarin sont connues pour leurs propriétés vivifiantes. La haute teneur en vitamines B de la levure de bière lui confère également un pouvoir particulier sur les cheveux. Le phénomène de calvitie pourrait également reculer grâce aux racines d’ortie. Certaines publications scientifiques l’attestent : cette plante peut diminuer l’action de l’hormone responsable de la perte de cheveux.

Des médicaments efficaces mais avec des effets secondaires

Deux molécules sont actuellement réputées pour leur efficacité contre la chute des cheveux. Il s’agit du Finastéride et du Minoxidil. Le premier modifie le signal hormonal qui empêche le follicule de continuer à produire du cheveu. Il se prend par voie orale et ses effets secondaires ne sont pas anodins. La seconde molécule agit sur la dilatation du vaisseau sanguin pour favoriser l’activité du follicule. C’est en réalité une lotion que l’on fait pénétrer dans le cuir chevelu. L’inconvénient est que ce médicament est surtout efficace pendant deux ans.

La greffe de cheveux : le recours définitif

Pour ceux qui ne s’habituent pas à leur calvitie et contre laquelle aucun produit ne fait effet, il reste la greffe de cheveux. Turquie, Espagne ou Mexique ? Quelle destination choisirez-vus pour vous faire un bel implant de cheveux ? Ces pays sont réputés pour attirer de nombreux hommes en quête d’un coup de jeune. La Turquie est le pays le plus prisé, non seulement pour les tarifs pratiqués, mais aussi pour la qualité des ses cliniques capillaires. Que ce soit de bulbe à bulbe ou par bandelettes, les implants capillaires sont LA solution miracle pour retrouver ses cheveux perdus.

Toutes ces options pour limiter la chute de cheveux ou pour en retrouver ont soit un coût, soit une efficacité modérée. L’ultime solution ne serait-elle pas d’assumer sa calvitie ?