Nota Bene, tome 3, La Mythologie nordique

La Mythologie nordique est le troisième tome de Nota Bene, cette série de vulgarisation historique, inspirée de la chaîne YouTube de Benjamin Brillaud. Une nouvelle bande dessinée, parue aux éditions Soleil, en septembre 2020, qui présente les récits mythologiques nordiques.

Benjamin présente, tout d’abord une carte, expliquant que la mythologie nordique regroupe des textes poétiques écrits par des chrétiens. Ces textes font référence aux croyances des peuples païens, qui vivaient en Europe du Nord, de l’Islande à la Scandinavie. Ces textes ne sont qu’une retranscription de ce que pouvaient être les croyances nordiques. C’est au XIXème siècle que la mythologie nordique est remise sur le devant de la scène, avec, notamment, en Europe, le courant romantique. Des parallèles sont possibles avec la mythologie grecque, mais elles restent aussi très différentes sur de nombreux points. Une place plus importante est donnée à la nature, à la vie et à la mort, mais surtout, les dieux nordiques sont mortels ! Par contre, comme pour la mythologie grecque, tout commence par le chaos, un gouffre vide, un abîme sombre que l’on nomme le Ginnungagap.

Cette fois-ci, plusieurs personnages sont à découvrir, mais en une seule et même histoire qui présente la mythologie nordique. Un thème passionnant, qui depuis quelques années, met en avant les viking, des héros et dieux nordiques, notamment à travers le cinéma. Ainsi, sur des bases solides, Benjamin Brillaud vient expliquer et présenter cette mythologie peu ou pas assez connue, grâce aux récits mythologiques. Après une brève comparaison avec la mythologie grecque, les dieux principaux, tels qu’Odin, Loki, Thor, Freyja, Baldr, Skadi, Tyr… Ainsi, l’on suit leurs parcours, leurs guerres, leurs chasses aux géants, leurs mariages, leurs complots, qui présentent donc cette mythologie nordique et l’équilibre d’Yggdrasil. La bande dessinée est pleine de surprises, avec un ton résolument moderne et plein d’humour, offrant ainsi un récit assez fluide, captivant et tout à fait intéressant. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait expressif et rond, et un univers coloré.

