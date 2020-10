Comment télécharger des vidéo YouTube

Le téléchargement de YouTube peut sembler inutile en cette ère de connexion permanente à l’internet. En réalité, il est très utile d’économiser la bande passante de votre téléphone portable et d’avoir une totale liberté pour les regarder quand vous le souhaitez. Et vous n’avez pas à avaler les publicités YouTube toutes les trois minutes.

Le téléchargement YouTube de ces vidéos et d’autres services de streaming est étonnamment facile et vous pouvez le faire tout à fait gratuitement. Même YouTube vous offre des outils pour télécharger des vidéos sur votre PC, votre ordinateur portable ou votre téléphone portable, mais il existe aussi d’autres outils de tiers. Voici comment faire.

Si vous souhaitez uniquement enregistrer le son d’une vidéo YouTube, ce guide vous montre comment enregistrer gratuitement un MP3 d’une vidéo YouTube.

Les outils de téléchargement de vidéos sur YouTube, totalement gratuits

facebookvideo downloader est une application gratuite et facile à utiliser pour letéléchargement de vidéos sur YouTube

Pour commencer à télécharger des vidéos de YouTube sur votre PC Windows, commencez par télécharger et installer facebookvideo downloader. Cet outilst logicielst polyvalents est entièrement gratuit et vous pouvez télécharger des listes de lecture complètes ainsi que des vidéos en 360 degrés et en 3D.

Lorsque vous avez terminé l’installation, cliquez sur la case “Lancer”, puis sur “Terminer”.

Copiez et collez l’URL de la vidéo que vous souhaitez télécharger

Ouvrez maintenant votre navigateur préféré et visitez la vidéo que vous souhaitez télécharger sur Youtube .

. Copiez l’URL dans le champ d’adresse de votre navigateur.

Retournez à facebookvideo downloader et cliquez sur le bouton vert qui indique “Coller le lien” dans le coin supérieur gauche.

Le programme peut télécharger des vidéos en très bonne résolution si elles sont disponibles.

Choisissez la qualité de la vidéo à télécharger

Par exemple facebookvideo downloader vous permet de télécharger la vidéo et aussi l’audio dans un fichier séparé. Vous pouvez choisir ce que vous voulez télécharger à l’aide du menu déroulant de gauche, puis sélectionner le format à l’aide du menu de droite.

Nous vous recommandons de choisir le format MP4 chaque fois qu’il est disponible, car il vous donnera la meilleure qualité pour la plus petite taille de fichier et c’est un format universel pour tout appareil.

Ensuite, sélectionnez la qualité. Pour la lecture sur votre téléviseur ou votre PC, nous vous recommandons de choisir la résolution la plus élevée possible prise en charge par votre appareil. Si votre téléviseur ou votre PC n’a pas de bonne résolution, vous n’avez pas besoin de choisir cette option car elle est trop importante et prendra beaucoup plus de place sur votre machine.

Vous pouvez également choisir où vous voulez que facebookvideo downloader télécharge la vidéo en cliquant sur le bouton “Browse” en bas de la fenêtre.

Télécharger la vidéo sur YouTube

Une fois que vous avez tout sélectionné à votre goût, cliquez sur “Télécharger”.

La vidéo commencera à se télécharger et s’il y a d’autres vidéos sur la chaîne, facebookvideo downloader vous demandera si vous voulez les télécharger aussi. Vous pouvez télécharger 24 vidéos simultanément.

Une fois le téléchargement de la vidéo terminé, vous la trouverez dans le dossier que vous avez sélectionné. De là, vous pouvez le déplacer où vous voulez (une clé USB, par exemple) ou le laisser en place.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris ou sur le trackpad pour lire directement la liste des vidéos téléchargées dans facebookvideo downloader.