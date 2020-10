Cache-cache, la collection en feutrine s’agrandit !

Cache-cache petit faon et Cache-cache petit oiseau sont les deux nouveaux petits albums de la collection de petits livres « coucou-caché » en feutrine, des éditions Nathan. Deux nouveautés parus en août 2020, pour les tout-jeunes lecteurs, entre jeu, imagier et petite histoire.

Un petit faon est caché derrière un buisson, il s’appelle Brindille. L’animal cherche son papa, dans la forêt. Il entend du bruit, par ici. Mais derrière la branche d’arbre au sol, c’est un chat qu’il découvre ! Un peu plus loin, au bord de l’eau, derrière la cascade, il espère retrouver son papa. Mais c’est une grenouille qui se mouille, qu’il trouve !

Le petit oiseau est dans son nid. Jo sait voler, alors il décide de partir voir du pays ! Dans le creux d’un arbre, il se demande qui peut bien vivre ici. Il découvre alors monsieur Hibou ! Un peu plus loin, sur la branche d’un arbre, sous une feuille, il fait la rencontre d’une jolie coccinelle…

Ainsi de suite, les deux petits livres, invitent à la découverte et au voyage, à travers des animaux adorables et des petites histoires simples. En effet, le texte est concis et court, interactif, il invite les enfants à participer aux découvertes du petit faon et du petit oiseau. Ainsi, à chaque double page, les jeunes lecteurs soulèvent un flap en feutrine, pour découvrir un nouvel animal, enrichissant par la même occasion leur vocabulaire. Comme un imagier, les tout-petits vont pouvoir associer une image et un mot. La journée et les découvertes s’achèvent toujours avec réjouissance et bonheur, de retrouver le nid, ou un parent, réconfortant ainsi les petits. Ainsi, la tendresse trouve également sa place dans ces petits ouvrages, assez complets, pour les bébés, dès 6 mois. Le dessin est également simple, rond et coloré, adorable pour les jeunes enfants.

La collection Cache-cache, des éditions Nathan, se complète avec deux nouveaux petits livres, avec des flaps en feutrine, invitant à suivre un petit faon et un petit oiseau, dans leurs découvertes, tout en s’amusant à soulever les volets et à enrichir son vocabulaire.