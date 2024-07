Lambert Wilson aux Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild lundi 22 juillet : interview

Les Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild ont débuté le 15 juillet avec le concert de François Morel. Lundi 22, c’est une autre soirée musicale magique que nous proposent Muriel Mayette-Holtz et l’Académie des Beaux-Arts. Un piano (Bruno Fontaine) et une voix (Lambert Wilson) nous feront entendre des extraits de comédies musicales, des rengaines incontournables du cinéma français, des chansons écrites par Jacques Prévert et composées par Joseph Kosma… Pendant plus d’une heure, Lambert Wilson et le pianiste Bruno Fontaine interprèteront leurs chansons fétiches et leurs coups de coeur musicaux, leurs “old friends”. Ce sont ces mots anglais qu’ils ont choisis pour intituler ce tour de chant, une jolie manière de qualifier les chansons qui les accompagnent depuis de nombreuses années. En effet, les deux hommes sont amis depuis près de trente-cinq ans et ont travaillé ensemble à plusieurs reprises sur des spectacles musicaux. L’année dernière, ils étaient à Anthéa, accompagnés d’un orchestre symphonique pour revisiter les chefs d’oeuvre du compositeur allemand Kurt Weill lors d’une soirée spéciale à l’occasion des dix ans du théâtre d’Antibes.

Quelques jours avant sa venue sur la Côte d’Azur, Lambert Wilson nous a accordé une interview. Il a évoqué le concert qu’il donnera dans le cadre des Nocturnes de la Villa. Il nous a parlé de musique, sa grande passion, qui va l’accompagner tout l’été avant une rentrée chargée, consacrée à la promotion de la série “La Maison”, diffusée prochainement sur Apple Tv+.

France Net Infos : Vous serez le 22 juillet à la Villa Ephrussi de Rothschild. Y êtes-vous déjà allé ?

Lambert Wilson : Il y a très longtemps, j’avais tourné pour la télévision entre la Villa Kerylos et la Villa Ephrussi de Rothschild. Mais je la connais de réputation ; je me suis renseigné sur Béatrice de Rothschild. C’est un endroit sublime. J’ai hâte d’y être !

France Net Infos : Vous serez seulement avec Bruno Fontaine. Il n’y aura pas d’orchestre pour vous accompagner…

Lambert Wilson : Exactement ! Je trouve merveilleux de commencer cette nouvelle série de concerts dans cet endroit exceptionnel. C’est un cadre assez intimiste qui correspond bien à notre proposition de faire nos chansons préférées, en anglais, en français, avec une formule piano-chant. Le tour de chant s’appelle “Old friends” en référence à nos vielles amies chansons et nos vieux amis compositeurs. Avec Bruno Fontaine, nous nous connaissons depuis trente-cinq ans. Nous proposons en quelque sorte notre best of, la quintessence de ce que nous avons pu exprimer pendant tout ce temps au cours de plusieurs spectacles. Bruno Fontaine est un pianiste extraordinaire. Il est à lui tout seul un orchestre ! Pendant le concert, il y aura deux moments purement pianistiques : une mélodie de Poulenc et le finale de “Rhapsody in Blue” de Gershwin. Je suis toujours très heureux quand on fait cette formule piano-voix parce que Bruno est exceptionnel. Je suis un prétexte vocal pour le laisser jouer ! J’ai déjà eu l’occasion de travailler avec d’autres pianistes mais personne n’arrive à créer des univers musicaux comme lui. Il est à mi-chemin entre un musicien classique, un pianiste de jazz et un improvisateur. Il faut s’accrocher quand on chante avec lui car il n’introduit jamais les chansons de la même façon. Il faut beaucoup écouter pour savoir comment la chanson va commencer. C’est du très haut niveau du point de vue musical.

France Net Infos : Quels titres allez-vous interpréter par exemple ?

Lambert Wilson : Avec Bruno, on a fait quatre spectacles musicaux et on a creusé chaque répertoire : celui de Montand, celui du compositeur allemand Kurt Weill avec “L’Opéra de quat’sous”, des chansons de comédies musicales américaines avec notamment “West Side Story”.

France Net Infos : Dans “Au bout des doigts” de Ludovic Bernard sorti en 2018, vous interprétiez le directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique qui prend sous son aile un jeune pianiste…

Lambert Wilson : Oui, c’était un beau souvenir. J’avais rencontré plusieurs jeunes musiciens classiques qui m’avaient dit que c’était exactement ce qu’on voyait dans le film. C’était ma récompense. Ca m’avait rassuré que de jeunes musiciens de Conservatoire me disent qu’en voyant le film, ils avaient reconnu l’ambiance des concours, les rapports avec les profs.

France Net Infos : La musique semble occuper une très grande place dans votre vie…

Lambert Wilson : En effet, la musique est beaucoup plus dans me préoccupations que tout le reste des activités de mon métier ! Les gens que je fréquente, ce sont des musiciens. Les musiciens sont avant tout au service de la musique alors que les acteurs sont souvent au service d’eux-mêmes. Ils sont davantage égocentriques. Il y a une forme de fraternité et de simplicité qui me plaît chez les musiciens. J’ai compris que ma priorité, c’est d’être dans la préoccupation des répétitions, des préparations de spectacles musicaux. Par conséquent, je dis oui dès qu’on me propose de travailler avec des musiciens. Mes sujets de préparation, de travail sont toujours liés soit à des concerts en tant que récitant, soit à des concerts de chant. Cet été, je vais faire des choses variées dans des festivals, mais toujours en lien avec la musique. Je vais notamment lire des textes liés au Débarquement au festival Un violon sur le Sable de Royans. Je vais aller au Festival Berlioz à La Côte-Saint-André. J’adore ça ! C’est une façon de vivre la frustration de ne pas être un musicien à part entière. Je pense qu’il y a un embranchement qui ne s’est pas fait à un moment donné et je me rattrape un peu maintenant. J’ai trouvé le point d’équilibre : d’une certaine façon, les chansons que je présente sont des chansons qui appartiennent à l’univers des acteurs. Kurt Weill ne voulait pas que les artistes soient des chanteurs d’opéra. Je pense que dans certaines chansons françaises, il est plus important de raconter une histoire en tant que diseur que d’émettre un son lyrique. J’aime bien défendre cette partie de mon métier d’acteur !

France Net Infos : On va vous voir bientôt dans la série “La Maison” sur Apple Tv. Ce n’est pas le même univers que la musique…

Lambert Wilson : On est plutôt dans la mode, le luxe et les jalousies familiales ! J’interprète l’héritier de cette famille aristocratique et l’actionnaire principal de cette maison de couture. On va assister à son naufrage et à sa remise en question profonde. Plus qu’une série sur la mode et le luxe, c’est une série sur deux familles qui se déchirent et se trahissent. La mode est le décor de fond mais le coeur du drame c’est la trahison. J’aime beaucoup mon rôle qui est un personnage très solitaire et autoritaire, une sorte de vieux roi déchu qui est sacrifié sur l’autel de l’ère moderne. Il est d’une autre époque. Il va devoir se remettre en question et il va avoir du mal !

France Net Infos : Jusqu’à présent, vous avez tourné dans peu de séries…

Lambert Wilson : C’est vrai ! J’avais tourné dans “Totems” pour Amazon, une belle série qui n’a pas été reconduite pour une deuxième saison. J’aime beaucoup les séries. Je trouve que c’est formidable de pouvoir défendre un personnage pendant longtemps. On lui fait traverser plein de situations différentes. Quand elles sont de qualité, j’aime beaucoup regarder les séries. J’espère que “La Maison” va marcher. Elle est très bien réalisée. J’aimerais bien développer mon personnage pendant plusieurs saisons. C’est comme un camarade !