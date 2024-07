Mirecourt : le musée de la Lutherie et de l’Archèterie françaises

C’est à Mirecourt, petite ville vosgienne que se sont forgées et transmises, à partir du 17e siècle, les traditions lorraines puis françaises de lutherie et d’archèterie. Terre de musique et de savoir faire , l’identité de la ville est directement liée à l’art des luthiers . Le Musée de Mirecourt est un des témoins de l’excellence et du rayonnement de cet art à part entière.

Le musée de la Lutherie

Crée à l’initiative du Groupement des luthiers et archetiers d’art de France (GLAAF), le musée municipal de la Lutherie est inauguré à l’hôtel de ville en 1973. Depuis le 02 août 2002, il est labelisée «Musée de France».

Instruments, accessoires, outils et ouvrages; aujourd’hui la collection comporte 330 objets, reflétant trois siècles de production artisanale et manufacturée.

Concept du musée de Mirecourt :la fabrication de la musique

Le concept du musée de Mirecourt répond à une double vocation: le musée s’impose comme comme lieu témoin de la ville et des villages environnants dont l’identité est fortement marquée par la production traditionnelle d’instruments de musique à cordes et la transmission des savoir-faire qui lui sont associés.

En parallèle, le musée permet de porter un regard nouveau sur l’ensemble du processus de fabrication de l’instrument de musique pris comme composant de la fabrication de la musique .

Le sentier des luthiers

Le sentier des luthiers à Mirecourt est un parcours historique destiné à enrichir la visite du musée. À l’aide du guide «Sentier des luthiers», le visiteur, en parcourant avenues, rues, ruelles et places, en traversant la rivière Madon, part à la découverte d’une soixantaine de maisons de luthiers et d’archetiers, de petites entreprises ou d’usines, recensées à travers trois siècles d’histoire.

L’atelier du musée: «Chez Gérôme»

Depuis 2009, le musée de Mirecourt présente in situ un fonds de lutherie de la collection : le fonds de l’atelier Gérôme , où trois générations de luthiers en guitare et mandoline se sont succédé. C’est une totale immersion dans le lieu de vie d’une famille du XXéme siècle, où la volonté de présentation du savoir-faire et de transmission de l’histoire est tangible.

Le saviez-vous ?

L’Ecole Nationale de Lutherie est le seul lieu de formation public en France consacré à la lutherie du quatuor. Créée en 1970, alors qu’il reste très peu d’artisans luthiers installés à Mirecourt, cette école est née de la volonté du Groupement des Luthiers et Archetiers d’Art de France, et en particulier de Etienne VATELOT, Maître Luthier parisien formé à Mirecourt. Aujourd’hui, l’école forme des élèves français ou étrangers .

Pour aller plus loin, cliquez ici