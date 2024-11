L’âne Trotro – Petit Pirate : Le trésor de l’écologie !

Publié aux Éditions Gallimard Jeunesse, « L’âne Trotro – Petit Pirate » rejoint les aventures du compagnon préféré des enfants : un âne intrépide au grand cœur. Grâce à l’humour brillant de Bénédicte Guettier, les jeunes lecteurs vont comprendre l’importance de protéger la nature en évitant de jeter des déchets dans la mer. Une façon subtile de les sensibiliser au sujet de l’environnement, car il n’y a pas d’âge pour commencer à s’en préoccuper.

L’âne Trotro – Petit Pirate

Les enfants vont être ravis de retrouver l’âne Trotro dans une aventure drôle et rythmée. Ce dernier arrive sur une île déserte à la recherche d’un trésor lorsqu’il se rend compte qu’il y a un gros souci : elle est envahie par toutes sortes de déchets au point qu’elle est méconnaissable. Très rapidement, il se fait un ami, un adorable ouistiti du nom de Chinchin. Quand soudain, trois pirates effrayants viennent pour le capturer.

Par chance, ils s’échappent et se cachent dans le tronc d’un palmier où se trouve le trésor.

Rapidement repérés, les pirates décident de les attaquer une nouvelle fois lorsque des singes prennent leur défense en leur lançant des noix de coco. Les pirates finissent par se raviser lorsqu’ils expliquent à Trotro qu’ils cherchent ce trésor depuis bien longtemps que lui. L’âne valeureux est d’accord pour le partager avec eux à condition de ramasser tous les déchets de l’île et de lui rendre son âme initiale. Et, ils se mettent tous au travail. L’île revient alors ce qu’elle était avant l’arrivée des pirates et tous les amis décident de se prendre une semaine de vacances sous les cocotiers.

« L’âne Trotro – Petit Pirate » est une aventure qui va plaire aux enfants parce qu’elle leur permettra d’échapper à leur quotidien. Qui plus est sur une île déserte déguisés en pirates, ces personnages à la fois effrayants et fascinant. Le livre regorge d’humour, ce qui promet de nombreux moments de rigolade. On retrouve bien la touche de l’autrice qui réussit à faire passer un message important : celui de prendre conscience que les plages sont polluées par les déchets, tout en soulignant le rôle de l’homme (ici, de méchants pirates) pour faire en sorte que cela s’arrange.

Les jeunes lecteurs comprendront l’importance de préserver la nature, grâce à un Trotro déterminé à faire la différence. Grâce à ce livre, les enfants prendront conscience qu’ils doivent participer à préserver la nature. Le livre est toujours aussi riche en détail et les illustrations sont amusantes. En début de lecture, Bénédicte Guettier propose même un cherche et trouve, où les enfants devront dénicher des noix de coco sur chaque page. Un moyen ludique de les intéresser au sujet, et ça, on adore !

« L’âne Trotro – Pirate » rejoint donc les autres aventures de l’âge favori des enfants. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Gallimard Jeunesse pour les découvrir.