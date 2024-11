Le Calendrier de l’Avent Passage du Désir et Hyyo : un mois de plaisir et de découvertes sensuelles

Qui a dit que le mois de décembre devait être synonyme de froid et de routine ? Laissez-vous emporter dans un tourbillon de plaisir avec le Calendrier de l’Avent Deluxe Hyyo x Passage du Désir, un calendrier révolutionnaire qui transforme l’attente de Noël en une expérience intime et excitante. Oubliez les classiques calendriers bourrés de chocolats ou de petites figurines. Ce calendrier, réservé aux adultes avertis, vous promet des moments de sensualité, de volupté et de découvertes cochonnes à chaque ouverture de case. On vous en dit plus sur cette petite coquinerie !

Chaque jour de décembre devient une invitation à explorer, à éveiller vos sens, à raviver le désir. Ce calendrier va devenir bien plus qu’un simple compte à rebours : il va devenir une porte d’entrée vers un mois de délices, d’excitation et de plaisir raffiné. Un programme plus que caliente qui va vous faire brûler de désir tout le mois !

Alors pourquoi ne pas profiter de chaque journée pour faire monter la température, explorer de nouveaux plaisirs, et redécouvrir votre corps et celui de votre partenaire sous un nouveau jour ? Préparez-vous à succomber à la tentation, à découvrir des objets coquinement raffinés, à jouer à des jeux sensuels, et à intensifier vos moments d’intimité. Grrrr, ça va être chaud sous la couette !

Préparez-vous pour un décembre électrisant avec le Calendrier de l’Avent Deluxe Hyyo x Passage du Désir.

À l’intérieur de ce calendrier haut de gamme, vous trouverez une sélection d’accessoires coquins, de sextoys innovants, de lubrifiants délicieux, de bougies sensuelles et de jeux érotiques conçus pour stimuler vos désirs et ravir vos sens. Chaque produit a été minutieusement choisi pour sa qualité, sa sophistication et son pouvoir à éveiller des émotions fortes.

Que vous soyez en solo ou à deux, chaque case vous réserve une nouvelle surprise, un petit plaisir à savourer, à expérimenter et à partager avec celui ou celle qui saura vous faire perdre la tête. Vous l’aurez compris, chaque jour apporte son lot de sensations… mais attention, à certains moments, c’est l’intensité qui prend le dessus. Ce calendrier de l’avent va vous faire traverser un mois de découvertes exquises, où chaque ouverture de case fera monter la chaleur… et pas seulement dans votre cheminée ! Vous êtes prévenu(e).

Le calendrier joue la carte du luxe, de l’élégance et de l’audace. Les produits sont soigneusement sélectionnés pour leur qualité supérieure et leur capacité à faire monter l’excitation à son comble. Imaginez la douce anticipation qui monte chaque jour lorsque vous ouvrez une nouvelle case, et découvrez une surprise aussi excitante que raffinée. Chaque objet est un clin d’œil à la sensualité et au plaisir dans sa forme la plus pure, qu’il s’agisse d’un sextoy technologique ou d’un lubrifiant au goût exquis. Rien n’est laissé au hasard, tout est pensé pour vous offrir une expérience luxueuse et inoubliable.

Un mois de décembre très hot en prévision !

Les amateurs de sensations fortes seront comblés par des objets tels que un œuf vibrant télécommandé, un dildo en verre, un plug bijou étincelant ou encore un anneau vibrant pour faire monter la température encore plus vite. Pour celles et ceux qui aiment le jeu, il y a aussi des jeux de cartes coquins comme « Action ou Vérité » ou encore des dés coquins métallisés pour ajouter un peu de fun et de folie à vos moments à deux. Sans oublier les accessoires chics comme les menottes en cuir vegan, les pinces tétons réglables ou encore la bougie de massage à la cannelle, parfaite pour créer une ambiance envoûtante et sensuelle. Et bien sûr, pour tout ça, il vous faut un peu de lubrification : le calendrier contient des lubrifiants naturels et gourmands aux parfums délicieux pour faire glisser le plaisir avec aisance et douceur.

Ainsi, le maitre mot de ce calendrier c’est l’invitation à redécouvrir son partenaire, à l’étonner, à l’émoustiller et à le surprendre avec des objets qui éveillent le désir à chaque ouverture de case. Le mois de décembre devient un véritable terrain de jeu sensuel, où l’anticipation et l’excitation ne cessent de grandir au fil des jours. C’est un mois de plaisirs délicieux à savourer à deux ou seul(e), mais toujours dans une ambiance de luxe et de raffinement. Parce qu’après tout, le plaisir mérite d’être célébré avec style.

Avec une valeur totale de 669 €, en ouvrant le Calendrier de l’Avent deluxe Hyyo x Passage du Désir , vous ne vous contentez pas de découvrir un simple produit, vous ouvrez la porte d’une expérience sensorielle et sensuelle unique, un mois de délices et de tentations. Un calendrier qui fait monter l’extase jour après jour, dans une atmosphère chaude et envoûtante, où chaque case vous guide vers de nouveaux plaisirs, chaque détail est un clin d’œil à l’art du désir. Voilà la vraie magie de Noël. Chaud, chaud on vous dit !

Mais attention, ce calendrier est en quantité limitée, donc faites vite avant qu’il ne vous passe sous le nez !

Alors, êtes-vous prêt à succomber à la tentation ?

Succombez au calendrier de l’avent Deluxe Hyyo x Passage du désir ICI >>

Unboxing du Calendrier de l’Avent Passage du Désir et de sa collaboration avec Hyyo

Je ne pouvais pas vous laisser dans l’attente, ça serait trop cruel ! Vous me connaissez, j’adore vous dévoiler tous les secrets des calendriers que je reçois. Alors, si vous êtes curieux (se) de découvrir ce qu’il renferme exactement, restez avec moi. Sinon, vous avez le droit de faire quelques coquineries en avance. Allez, on déballe tout ça !

Du 1er au 7 décembre

Dès le 1er décembre, la magie opère. Vous ouvrez la première case et… voilà un lubrifiant gourmand Passion de 70 ml. Douceur sucrée, texture délicate… c’est l’instant parfait pour commencer à éveiller vos sens. Le 2 décembre arrive, et c’est un plumeau coquin qui s’invite. Une caresse légère sur votre peau ou celle de votre partenaire et déjà, l’excitation monte.

Le 3 décembre, place à l’œuf vibrant télécommandé, un jouet high-tech qui vous fera frémir de plaisir, que vous soyez seule ou en duo. Le 4 décembre vous réserve un jeu de cartes Action ou Vérité, mais attention… cette version est 100% coquine, avec des défis qui feront monter la température instantanément. Le 5 décembre, vous découvrez un gloss fraise effet chaud-froid, à utiliser sans modération pour des baisers sucrés et brûlants.

Le 6 décembre, c’est au tour du wand de massages sensuels de vous envoûter. Un outil magique pour chasser le stress et éveiller des zones insoupçonnées de votre corps. Le 7 décembre, c’est un petit jeu de rôle qui commence avec des menottes Positano en cuir vegan. Laissez-vous aller à des expériences intenses et raffinées avec ce superbe accessoire.

Du 8 décembre au 15 décembre

Le 8 décembre, l’ambiance devient encore plus intime avec une bougie de massage à la cannelle. Elle fond lentement, puis se transforme en une huile de massage douce, chaude et envoûtante. Le 9 décembre, une gaine de masturbation sensations fait son apparition, pour une expérience palpitante à savourer seul(e) ou à partager.

Le 10 décembre, préparez-vous à de nouveaux jeux excitants avec des dés coquins métallisés. À chaque lancer, une promesse de plaisir inédit ! Le 11 décembre, vous allez adorer votre lubrifiant naturel Love & Care (70 ml), un allié parfait pour des moments de plaisir intenses et ultra-confortables. Le 12 décembre, un dildo silicone pailleté vous attend, idéal pour des sensations incroyables et une expérience visuelle et tactile à couper le souffle.

Le 13 décembre, c’est un duo de masques en satin qui s’invite pour un jeu de rôle sensuel. Éteignez les lumières et laissez-vous guider par l’envie. Le 14 décembre, un gel d’excitation YESforLOV est là pour ajouter une touche stimulante et intense à vos moments intimes. Le 15 décembre, l’anneau vibrant Black Edition HIO arrive pour des sensations vibrantes et envoutantes qui vont faire monter la température.

Du 16 décembre au 22 décembre

Le 16 décembre, c’est une trousse de rangement coquine qui arrive, parfaite pour y glisser tous vos petits trésors et accessoires secrets. Le 17 décembre, un Body Paint Chocolat vous attend, prêt à être dégusté avec plaisir et à faire de votre peau un terrain de jeu délicieux. Le 18 décembre, c’est un dildo en verre qui vient ajouter un peu de sophistication à vos plaisirs les plus sensuels. Laissez la magie du verre vous envoûter. La case du 19 décembre, des pinces tétons réglables viendra pimenter vos jeux sensuels, apportant une touche de plaisir tout en ajoutant un soupçon de glamour à vos moments les plus intimes.

Le 20 décembre, c’est un jeu 1 an de plaisir version Hot qui vous attend, avec des défis encore plus coquins et des surprises à couper le souffle. Le 21 décembre, un plug bijou à facettes fait son apparition, alliant plaisir et esthétique pour des moments plus raffinés. Le 22 décembre, une huile de massage intégral (50 ml) vous permettra de profiter de massages lents et envoûtants, pour réveiller chaque fibre de votre peau.

Prêt à faire exploser le bouchon ?

Le 23 décembre, un harnais sexy Positano en cuir vegan vous attend pour des jeux de domination doux et sensuels. Enfin, le 24 décembre, le clou du spectacle : le Bali de Hyyo, un rabbit à air pulsé drôlement coquin, parfait pour un plaisir ultime et une fin de mois torride.

Et si vous préférez avoir un Womanizer au lieu du rabbit Hyyo vous l’avez dans ce calendrier ICI >>

Vous l’avez vu, avec ce calendrier, décembre va devenir le mois le plus hot de l’année rempli de plaisirs, de découvertes et d’extase. C’est un compte à rebours sexy et excitant, où chaque jour vous fait un peu plus rêver. Alors prêt(e) à succomber ?

Succombez au calendrier de l’avent Deluxe Hyyo x Passage du désir ICI >>