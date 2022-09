Le capuchon rouge aux Éditions Les aventuriers de l’Étrange

Dans la collection tirée des Merveilleux contes de Grimm, je voudrais, Le capuchon rouge ! Une revisite du conte original, qui change un petit peu notre vision du récit avec une jeune fille plus affirmée, et un loup toujours aussi méchant !!

Sixième conte d’une collection de prestige, où les auteurs/trices posent leur signature graphique, et nous proposent leurs versions des faits !

Disponible aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange, depuis le 9 septembre 22. (+9)

Le décor :

Il était une fois ….

Une forêt sombre aux tons rougeâtres accueille le lecteur, et s’ouvre sur une chaumière et un énorme loup à l’air menaçant. Un chef de meute se promenant dans les lieux les plus effrayants des alentours des grandes villes.

D’ailleurs, aujourd’hui, dans la ville la plus proche, vient de s’installer une foire aux attractions médiévales. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu ça ici. Aussi, une vieille femme en profite pour retourner, chez une diseuse de bonne aventure, qu’elle n’avait pas vu depuis lors.

Comme tout ce qu’elle lui avait prédit, lorsqu’elle était enfant, semble s’être réalisé, elle est impatiente d’en savoir plus sur son avenir. À présent, elle est la grand-mère d’une charmante petite fille, et sa vie est des plus heureuses.

La voyante l’accueille dans sa baraque de fortune. Et, aussitôt sa boule de cristal en éveil, elle se relève précipitamment, l’air terrorisée. Il semblerait que des créatures maléfiques aient pris place alentour, et il ne faut surtout pas que la vieille femme les invite à entrer chez elle. Sinon, il y aura une catastrophe…

Le point sur la BD :

Si vous aviez raté d’autres contes suivre le lien >>ICI<<

Une histoire qui vous a sûrement hantée lorsque vous étiez petit ! Nombreuses sont les adaptations de ce conte médiéval français, que les frères Grimm ont moralisé, et adapté aux plus jeunes. Grâce aux Éditions des Aventuriers de l’Étrange, ce n’est plus un chaperon rouge, mais Le capuchon rouge auquel nous avons à faire.

Ce vieux conte, sous la plume de Martin Powell, reprend les airs inquiétants et terrifiants, de ses origines. Sans excès sanglants, mais avec beaucoup de noirceur. Un mélange à la Henry Selick et à Neil Gaiman (Coraline), que les grands enfants qui aiment avoir peur vont follement apprécier !!! Sans perdre le symbolisme initial, l’auteur remasterise le sens psychologique, en laissant de côté les légendes d’antan, mais bel et bien arrangé aux mentalités de nos sociétés. Tout en gardant cette touche de réalisme magique, sombre et un contexte médiéval. Accentué par les graphismes gothiques de Victor Rivas, qui floute la frontière de cette poésie lugubre.

La conclusion :

Une adaptation entre texte original un peu trop hémoglobiné, et conte enfantin et moralisateur des frères Grimm. Le capuchon rouge est exactement entre les deux : juste assez effrayant et sombre, avec sa puissance symbolique. Et juste assez attendrissant pour mettre en avant le courage de la protagoniste principale. Une adaptation inédite donc, pour ce sixième superbe volet aux Éditions de L’Étrange. Elle a le goût du talent d’un Tim Burton, ou des auteurs de Coraline pour les graphismes. Et cette ambiance poétique mais fabuleusement sombre digne des films de Guillermo del Toro​.​

Un bitter sweet mélange que l’on apprécie grandement !