Le comptoir de Mathilde – La sélection de Noël

Le comptoir de Mathilde, entreprise française, depuis 2007, fabrique et distribue de beaux et bons produits du terroir. Pour ces fêtes de fin d’année, la collection de Noël est encore une fois gourmande, variée, savoureuses, sucrée, salée… De petites ou grandes intentions délectables, à offrir ou à partager.

En effet, la collection de Noël, du comptoir de Mathilde, présente de nombreux produits fins et gourmands, sucrés et salés. Pour se faire plaisir et pour offrir, pour partager et savourer, à commencer par le mini cracker de Noël. Une petite intention chocolatée à offrir à ses convives, pour le réveillon. Un petit cracker coloré, aux motifs adorables qui renferme un petit pot de 30g de pâte à tartiner aux noisettes et au lait. La pâte à tartiner est sans huile de palme, ni OGM, à base de noisettes françaises. Elle est confectionnée dans les ateliers en Provence, et cela depuis 2007.

Il y a également le cracker de Noël, un cadeau d’assiette, un peu plus grand, pour les invités. Les motifs restent dans le même thème, le même graphisme et les mêmes couleurs. Il est beau et se compose d’un assortiment de confiseries. Il y a une canne en sucre d’orge, une pâte de fruits, de papillotes de chocolats et de mini chocolat au lait et décor en sucre. Quelques bouchées gourmandes, qui raviront les convives, avec ce petit geste appréciable et exquis !

A offrir également, les jolies tablettes Bonne année, dont notre préférée celle au chocolat noir. Un packaging pimpant, avec quelques mots pour faire rêver, et s’éveiller à la nouvelle année à venir. Les carrés de chocolat sont croquants et intenses, avec 70% minimum de cacao. Une tablette au chocolat au lait est aussi à croquant et offrir…

La boîte d’enrobés de Noël est idéale pour les fins de repas et à ouvrir en famille. A l’intérieur se trouvent trois recettes d’enrobés, à commencer par les amandes enrobées de chocolat, avec du chocolat noir à 48%. Les noisettes enrobées de chocolat aux noisettes Gianduja et poudrées de cacao, sont également croquantes et succulentes. Enfin, les céréales croustillantes enrobées de chocolat au lait saveur caramel offrent une nouvelle découverte aussi craquante qu’exquise. Les bouchées sont variées, plaisantes et savoureuses. Un écrin festif, en bois, qui trouvera sa place, pour ponctuer les repas de fête et accompagner un café ou un thé.

Enfin, du côté des saveurs salées, plusieurs produits sont à découvrir, des terrines, du foie gras, des sels, des poivres, de la moutarde… De sympathiques et gourmands petits coffrets à offrir, pour découvrir différentes saveurs, autour du foie gras, par exemple, ou de tartinables, pour les apéritifs. Des petits pots pleins de gourmandise, qui vont surprendre les papilles.

Le comptoir de Mathilde, épicerie française, présente une belle collection de Noël, à partager, déguster et offrir. De petites et grandes intentions, pour tous les goûts, il n’y a plus qu’à faire son choix ! Une sélection bienvenue et savoureuse, que l’on aura plaisir à partager et déposer au pied du sapin de Noël.

