Le culte de Mars, une bande dessinée d’anticipation originale

Le culte de Mars est un one shot de Mobidic, paru aux éditions Delcourt, en juin 2020. Une bande dessinée d’anticipation captivante et originale, faisant écho aux préoccupations actuelles, sur l’avenir de la belle planète Terre et de l’humanité.

Des personnes se saignent, faisant couler leur sang sur la terre. D’autres demandent pitié, tandis que des maisons sont incendiées. D’un côté, il y a de sombres adorateurs, ils vénèrent les anciens et Mars, de l’autre, quelques villageois qui souhaitaient vivre paisiblement. Certains, pour tenter de sauver leur vie, rejoignent le groupe occulte, alors que d’autres essaient encore de ne pas renier leurs propres croyances… Le sang coule, alors qu’une sorte de prêtresse regarde le ciel sombre. Elle semble ravie car les sacrifices fonctionnent. L’opposition approche et les anciens les regardent… Ils ne doivent pas les décevoir, afin qu’ils puissent répondre à leur appel. Bien des années plus tôt, lorsque les ressources de la Terre ont été épuisées, l’humanité se détourna de sa planète. Les plus riches partirent en premier pour Mars, et la modeler pour un meilleur futur. Les autres, les démunis attendirent que l’on vienne les chercher…

Après une Terre dévastée et libérée d’une partie de l’humanité, celle-ci se remet de ses blessures, la nature reprend le dessus, avec les villes qui sont devenues des forêts et les animaux qui prospèrent paisiblement. Les êtres humains ont, eux aussi, survécu, attendant, génération après génération, que l’on vienne les chercher. Hermès est un voyageur, qui aime les rencontres, et tente de regrouper ainsi tout le savoir des anciens, dans un livre, qu’il écrit. Une encyclopédie qui permet aussi de partager et aider l’humanité, et les personnes qu’il croise. Une quête joliment mise en avant dans cette bande dessinée fluide, dense et très agréable à découvrir qui présente un monde post apocalyptique. Différents thèmes sont abordés, de façon assez aisée, entre écologie, religion et croyance, nature humaine et destruction, transmission et souvenir. Deux personnages principaux sont attachants, parfois drôles, offrant une histoire touchante à découvrir. Le dessin tout aussi captivant et réussi, avec une ambiance, une chaleur, des jolies planches, entre nature luxuriante, scènes nocturnes et découpage dynamique.

Le culte de Mars est un one shot original et très plaisant à découvrir, paru aux éditions Delcourt. Une bande dessinée d’anticipation dense et captivante, très riche, présentant un héros qui tente de consigner le savoir des anciens, dans une encyclopédie, pour ne pas oublier et aller de l’avant…