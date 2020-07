Home Workout: Expectations vs Réalité

Chaque fois, nous accompagnons l’année qui s’écoule avec de bonnes intentions, que nous nous efforçons de réaliser au cours de la nouvelle année, une sorte de table rase. En fait, nous aimons faire des promesses pour ensuite les répéter l’année suivante, c’est pas vrai ? Surtout celles qui concernent une chose : le fitness. Cette année, par contre, nous avons eu une nouvelle occasion de réaliser cette bonne intention: le temps passé à la maison pendant la pandémie. Aurons-nous réussi ? Oui ? Non ? Pourquoi ?

Commencer une Nouvelle Routine

Même s’il est difficile et parfois gênant d’intégrer un entraînement ou même une activité physique dans sa routine, c’est extrêmement important pour notre santé physique et mentale : Reebok a réalisé une étude dans laquelle c‘est montré que la Suisse est la capitale mondiale du fitness, avec 16,4 salles de gym pour 10 km2, ce qui est intéressant, n’est-ce pas ? Mais à nous. Qu’est-ce qui nous empêche d’être un sportif confirmé ? Expectations par rapport à la réalité.

Expectations vs Réalité : pourquoi cela se produit-il ?

Sur le web, il y a de nombreuses vidéos dans lesquelles des experts en fitness montrent certains types d’entraînement : cependant, pratiquer ces exercices peut être moins facile que vous ne le pensez et la comparaison entre la réalité et les attentes risque de devenir vraiment hilarante. Un simple mouvement à faire au sol avec un bâton (ou un balai, pour l’entraînement à la maison), par exemple, peut devenir maladroit et ne pas être utile du tout pour le développement des muscles abdominaux et fessiers. Nous voulons voir ce thème d’une manière absolument ironique, mais il faut être honnête avec soi-même : qui ne s’est jamais senti vraiment maladroit à l’entraînement ou n’a jamais pensé “Cet exercice semblait si facile” ! S’allonger au fond peut devenir la bonne attitude pour prendre conscience de ses limites et s’améliorer.

Mais il y a aussi un certain type d’entraînement qui crée certainement de fausses attentes : l’entraînement du couple ! Il existe sur le web de nombreuses vidéos amusantes sur l’expérimentation d’exercices de couple à la maison qui ont conquis le web et, en particulier, les réseaux sociaux avec le rire.

Les couples, surtout pendant la dernière période de quarantaine, se sont efforcées de reproduire chez eux les mouvements de certains athlètes qui, entre abdominaux sculptés et muscles ciselés, ont montré des exercices à deux à la limite de l’absurde mais, bien sûr, effectués avec une parfaite nonchalance. Comment cela s’est-il passé selon vous ? Eh bien, le résultat est une série de chutes, de coudes, de culbutes, de glissades et de débâcles de toutes sortes possibles et imaginables mais, heureusement, aussi beaucoup de rires.

Au final, c’est aussi la beauté de l’entraînement du couple : quels que soient les succès et les mouvements sinueux, on s’entraîne avec bonheur, heureux de partager les succès mais aussi les échecs. Bien sûr, dans le monde réel, les seconds sont peut-être plus nombreux que les premiers, mais cela pourrait aussi signifier beaucoup plus de plaisir.

Comment résoudre ces superstructures mentales qui nous appartiennent ? C’est très simple: en travaillant sur notre esprit, et donc en cherchant de plus en plus à nous enlever les fausses attentes, et en essayant toujours de faire ce qui nous fait du bien. Après tout, mens sana in corpore sano !