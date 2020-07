Découvrez nos 3 tendances Mode pour cet été 2020

Il existe quelques tendances sympas cet été, notamment autour de vêtements, bijoux et accessoires. Nous avons pu faire quelques découvertes intéressantes que nous avions envie de partager avec vous. En plus, nous sommes en plein dans la période des soldes, de quoi faire de belles économies ! Voici donc nos 3 tendances Mode pour cet été 2020.

Boohoo : Un catalogue impressionnant toutes tendances

Si vous manquez d’inspiration et que vous cherchez un style particulier pour cet été, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de Boohoo. Il regorge de pépites. Et il y en a pour tous les goûts et toutes les tailles aussi !

Nous avons notamment eu un coup de cœur pour leur sélection de robes longues et de combinaisons qui reviennent en force cet été. Et si vous avez envie de vous faire un total look pas de souci, Boohoo propose aussi des accessoires et des chaussures.

Voici nos 2 pièces favorites :

Robe taille froncée et imprimée : à retrouver ICI

Combinaison imprimé “Palmiers” : à retrouver ICI

En ce moment sur le site : – 50% sur tout avec une livraison au prix de 1,99 €.

Les Georgettes by Altesse : Un bijou raffiné & estival

Nous vous avons parlé des bijoux Les Georgettes à plusieurs reprises sur le blog. Un vrai coup de cœur de la rédaction. Nous vous conseillons de parfaire votre tenue avec l’un de ces bijoux. Une manchette aux couleurs tropicales sera parfaite. Ou encore un superbe pendentif en forme de fleur, embelli d’un cuir couleur “girafe”, “perroquet” ou encore “fougère”. Un bel accessoire qui va terminer la tenue en lui apportant une touche d’élégance.

En ce moment sur le site : Soldes jusqu’à – 50 %

Petite info : Il se peut bien que Les Georgettes by Altesse nous surprennent à la rentrée , avec un accessoire de mode indispensable à notre quotidien… tic, tac – tic, tac…

Toms : Une paire d’espadrilles hyper confort

Nous avons consacré tout un article sur la nouvelle collection d’espadrilles Toms dans notre dossier de l’été. Impossible de ne pas en parler dans cet article. Ces chaussures sont non seulement hypers confortables, mais en plus elles sont tendances. Elles iront aussi bien avec un jean, un short, une robe ou une combi. Bref, un indispensable pour nos ballades cet été. Les hommes et les enfants pourront également trouver leur bonheur.

En ce moment sur le site : – 50 % sur tout



Il existe bien d’autres accessoires de mode pour être tendance cet été : lunettes, maillots de bain ou encore chapeaux. Dites-nous en commentaire quelles sont vos tendances Mode pour la période estivale.

Bel été à tous !