Les Georgettes by Altesse : Bijoux made in France & personnalisables

Les Georgettes by Altesse est une marque de bijoux Made in France dont je suis tombée amoureuse il y quelques mois. Et dernièrement, j’ai eu un gros coup de cœur pour leurs nouveautés, dont la collection pensée pour la Fête des Mères. Je languissais donc de vous présenter la marque, ainsi que quelques pièces absolument divines. L’occasion de mettre un peu de baume au cœur à nos mamans durant cette difficile période de confinement.

Les Georgettes by Altesse

Peut-être ne connaissez-vous pas encore Les Georgettes by Altesse ? Si vous me lisez, vous savez qu’il est rare que je parle de bijoux sur le blog, car je suis assez exigeante dans le domaine. J’apprécie qu’un bijou soit authentique, avec de la personnalité, moderne et intemporel à la fois. Les Georgettes, c’est tout ça… Et plus encore !

Pour tout vous dire, la première fois que j’ai vu un bijou Les Georgettes, c’était lorsque je flânais aux Galeries Lafayette, l’été dernier. J’ai de suite eu un coup de cœur pour le concept des bijoux personnalisables. L’idée étant de mixer les modèles avec différents cuirs de toutes les couleurs, aux motifs très variés.

Par exemple, avec une manchette + un cuir : on a la possibilité de porter le bracelet de 3 façons différentes. Et ainsi, les accorder à notre convenance, un jeu d’enfant !

L’originalité des bijoux Les Georgettes by Altesse

La particularité des bijoux Les Georgettes est que l’on peut créer, mixer et même collectionner les cuirs pour avoir l’impression de porter un bijou différent à chaque fois. Il suffit de les clipser au modèle de manchette sélectionné.

Il en va de même pour les autres bijoux : bracelets, bagues, boucles d’oreilles ou encore montres. La palette de couleurs est variée, les designs sont nombreux ; difficile de ne pas trouver son bonheur. Quant à la qualité du bijou : superbe !

Les collections made in Les Georgettes

Les collections sont de plus en plus nombreuses. Au-delà du best-seller – la manchette personnalisable – la marque propose de plus en plus de nouveaux modèles de bijoux. Le tout, autour d’inspirations très variées.

Les manchettes Les Georgettes

J’avais envie de faire une parenthèse avec la large collection de manchettes by Les Georgettes. Pièce maîtresse de leur collection, elle fait partie des indémodables. Elle finit avec élégance tout type de tenue. Je les trouve superbes !

Plusieurs collections se déclinent autour de la manchette :

Les Essentielles dont je vous parlais plus haut ( 1 Manchette + 1 Cuir réversible = 3 possibilités ) qui vont jusqu’à s’adapter à tous types de poignets.

Les Précieuses , avec cet ajout de brillance grâce aux oxydes de zirconium sertis à la main pour les amoureuses de raffinement.

Les Miss Georgettes & Miss Précieuses : une collection pour les jeunes filles aux finitions or, or rose ou argent.

Sans oublier : de superbes « Bracelets Chaînes » à découvrir autour de deux collections : Les Essentielles et Les Précieuses. Mais aussi des colliers aux pendentifs personnalisables. Des « Montres Coutures » très élégantes. Et des boucles d’oreilles magnifiques : des dormeuses, des créoles ou encore des demi-lune aux finitions dorées, dorées or ou argentées.

Et même la possibilité de créer son propre bijou !

Les Georgettes : Mes coups de cœur

Difficile de vous dire quel est le modèle que je préfère chez Les Georgettes, mais j’avoue avoir un gros faible pour les manchettes et les boucles d’oreilles que je trouve très raffinées. Et parmi les thèmes, en ce moment j’ai un faible pour tout ce qui est fleuri et printanier.

Les nouveautés



Parmi les nouveautés ci-dessous, j’ai craqué sur les collections « Sauvage Pop » et « Exotic Jungle » qui sont magnifiques !

Dans la collection « Sauvage Pop », on retrouve un nouveau format de bracelet avec ce jonc magnifique. De même pour la bague qui est également personnalisable.

La collection pensée pour la Fête des Mères est sur un thème plus animalier et exotique. Une belle invitation au voyage !

En conclusion

Même si la Fête des Mères va avoir un goût un peu différent cette année à cause du confinement, il ne tient qu’à nous d’apporter un peu de baume au cœur à nos mamans. Si nous n’avons pas la chance d’être à ses côtés, rien ne nous empêche de lui faire une surprise avec un joli bijou Les Georgettes, directement dans sa boîte aux lettres.

Alors, pour quel modèle allez-vous craquer ? Racontez-moi tout cela en commentaire sous l’article.