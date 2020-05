Exclusif : Calendrier UCI WORLD TOUR D’A.S.O. 2020

L’Union Cycliste Internationale vient de faire connaître les dates de son nouveau calendrier après que nombre d’épreuves cyclistes aient été reportées.

Concernant les épreuves UCI World Tour d’A.S.O., la reprise s’effectuera avec le Critérium du Dauphiné du 12 au 16 août, dans un format réduit à cinq jours contre huit habituellement, qui revêtiront une importance primordiale dans la nécessaire préparation des coureurs en vue du Tour de France du 29 août au 20 septembre. Le départ de ce véritable concentré de montagne sera donné de Clermont-Ferrand et l’arrivée sera jugée à Megève comme initialement prévu (voir les étapes ci-dessous).

Ce sont les femmes qui lanceront la 107ème édition du Tour de France avec La Course by le Tour de France avec FDJ le 29 août, sur le parcours de la première étape du Tour de France à Nice. La célèbre épreuve femmes avait été initialement programmée sur les Champs-Elysées.

Habituées au printemps, les classiques ardennaises se dérouleront en automne avec la Flèche Wallonne le 30 septembre et Liège-Bastogne-Liège le 4 octobre.

Les versions féminines des deux classiques se disputeront elles aussi aux mêmes dates.

Concernant Paris-Roubaix, la date a été fixée au 25 octobre. La météo automnale pourrait jouer un rôle primordial si l’on songe qu’il n’a pas plu sur la Reine des Classiques depuis son édition 2002.

Pour la première fois cette année, et afin de renforcer le calendrier UCI World Tour féminin, un Paris-Roubaix Femmes verra le jour en prologue de la course Hommes. Les modalités (distance, lieu de départ, horaires) sont en cours de mise au point et seront prochainement communiquées. Cette nouvelle création témoigne une fois encore de l’attachement d’A.S.O. à voir se développer le cyclisme féminin.

Nous nous réjouissons que l’Union Cycliste Internationale, avec le concours des différentes parties prenantes du cyclisme, ait réussi à maintenir ces épreuves prestigieuses pour l’année 2020 compte tenu des circonstances difficiles que nous connaissons aujourd’hui. Il va de soi qu’A.S.O. organisera toutes ces épreuves dans le strict respect des conditions sanitaires en vigueur.

A.S.O. tient à remercier chaleureusement l’ensemble des collectivités et des partenaires concernés, qui ont accepté ces changements et soutenu avec ferveur ces magnifiques épreuves.

Calendrier A.S.O. UCI World Tour Hommes et Femmes 2020 : Critérium du Dauphiné : mercredi 12 août – dimanche 16 août Mercredi 12 août : Clermont-Ferrand / Saint-Christo-en-Jarez Jeudi 13 août : Vienne / Col de Porte

Vendredi 14 août : Corenc / Saint-Martin-de-Belleville

Samedi 15 août : Ugine / Megève

Dimanche 16 août : Megève / Megève

La Course by le Tour de France avec FDJ : samedi 29 août

Tour de France : samedi 29 août – dimanche 20 septembre

La Flèche Wallonne Hommes et Femmes : mercredi 30 septembre Liège-Bastogne-Liège Hommes et Femmes : dimanche 4 octobre Paris-Roubaix Hommes et Femmes : dimanche 25 octobre

La Vuelta : mardi 20 octobre – dimanche 8 novembre (Unipublic publie ce jour un communiqué)