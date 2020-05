Playmobil s’engage auprès de la Croix-Rouge française

Pour remercier les héros de « tous les jours », pendant ce confinement, Playmobil s’engage également auprès de la Croix-Rouge française, à travers une contribution active. Trois nouvelles figurines, héros du quotidien, sont donc à retrouver et collectionner, dont l’intégralité du chiffre d’affaires sera reversée à la Croix-Rouge française.

Playmobil, marque connue et reconnue pour ces jouets made in Europe, qui permet aux enfants de s’amuser et de créer des histoires à l’infinie, grâce à de nombreux univers, se mobilise et présente de nouveaux personnages, héros de notre quotidien…

En effet, face à la pandémie du Covid-19, la marque Playmobil s’engage sur plusieurs fronts, notamment en soutien à la Croix-Rouge. Aussi, trois nouvelles figurines spéciales représentant les héros de la vie quotidienne sont à retrouver et à collectionner. Il y a une infirmière, une caissière et une pédiatre d’urgence, personnages qui font un travail important en ce temps de confinement et de pandémie.

Le message de la marque est simple, elle souhaite remercier ces héros du quotidien, pour leur engagement. Avec cette campagne, la marque Playmobil souhaite apporter une contribution active, pour venir en aide à la Croix-Rouge française et surmonter la situation actuelle. Aussi, l’intégralité du chiffre d’affaires sera reversée à cette organisation, auxiliaire des pouvoirs publics dans ses missions humanitaires, menant un combat pour soulager la souffrance des hommes.

Playmobil a donc prévu une production de 50 000 pièces, par figurine, et une mise en vente dans le monde entier. A savoir, également, que d’autres héros de tous les jours feront prochainement leur apparition dans cette collection inédite et solidaire.

Pour continuer à lutter contre le Covid-19 et vivre plus sainement le déconfinement, la marque de jouets propose aussi des masques, de différentes tailles et coloris. Des dispositifs réutilisables et utilisables sur le long terme, car ils sont faciles à nettoyer, et par conséquent économe en ressources et durable. Les masques sont ajustables, selon chaque morphologie, et un filtre s’insère facilement à l’avant. L’effigie du bonhomme Playmobil ravira petits et grands, tandis qu’une bonne action est, là encore, à faire, car à chaque masque acheté, c’est un 1€ reversé aux Restos du Cœur, qui équivaut à un repas.

Playmobil, marque connue et reconnue, s’engage fortement dans cette crise sanitaire du Covid-19, à travers ces jouets et figurines fabuleuses pour l’imaginaire des enfants, avec des héros du quotidien à retrouver, des masques à porter et des organismes à soutenir.

Playmobil et ces collections inédites sont à retrouver par ici…