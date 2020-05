Qu’est-ce que le cold mailing et comment acquérir des prospects?

Dans le secteur B2B, les cold mails sont très souvent utilisés. L’acquisition de nouveaux partenaires est une priorité pour de nombreuses personnes qui dirigent une entreprise. Dans l’article ci-dessous, nous présentons le cold mailing, qui est l’une des formes de communication les plus efficaces, et nous suggérons comment acquérir des bases de clientèle. Nous vous invitons à le lire !

Le cold emailing – qu’est-ce que c’est ?

Le cold emailing est une stratégie de webmarketing au service de votre entreprise. C’est le type d’emailing qui est le plus souvent adressé à des prospects potentiels qui n’ont pas reçu d’informations de votre part depuis longtemps. L’objectif d’une telle campagne peut être, par exemple, d’approfondir des relations commerciales, de proposer des services ou de répondre à un sujet spécifique.

Il s’agit donc d’un courrier électronique qui vous invite à coopérer ou qui vise à informer le destinataire sur le type de services / biens que vous proposez. Une caractéristique très importante du cold mailing est le fait que, dans ce type de messages, on utilise une forme personnelle – on s’adresse à une personne spécifique dans un cas donné. Il est bon de savoir que pour que le cold mailing soit efficace, il faut apporter une vraie plus valu et pas envoyer un nème message qui finira dans la section spam de vos prospects.

Quel outil utiliser pour votre campagne ?

Il existe sur le marché un certain nombre d’outils dédiés au marketing par courrier électronique. Cependant, si vous voulez lancer une campagne de cold mailing, nous recommandons Woodpecker.

Son coût est relativement inférieur à celui des outils classiques qui sont également utilisés pour les envois en masse. Si vous ne vous sentez pas de prendre en main un tel outil vous pouvez aussi faire appel à une société de webmarketing professionnelle qui mettra en place votre campagne de cold mailing efficace.

Que doit contenir un cold mail ?

Le sujet du mail un rôle très important – idéalement lorsqu’il est personnalisé. En outre, le courrier électronique doit contenir des informations courtes et fiables sur l’expéditeur. Le cold mail doit ensuite contenir un contenu sur l’entreprise dans laquelle le destinataire travaille. Plus tard, veuillez expliquer dans quel cas nous rédigeons un courriel – toutefois, il ne peut s’agir d’une offre commerciale.

Le cold mail doit également contenir un appel à l’action qui sera court et compréhensible. Il peut s’agir, par exemple, d’une demande d’appel téléphonique ou d’une proposition de réunion. Nous terminons le courriel par le pied de page, qui contiendra des informations de base sur l’entreprise de l’expéditeur, son adresse électronique et d’autres données d’identification.

Le cold mailing – est-il légal ?

La réponse à cette question est oui, mais sous certaines conditions. Vous devez vous rappeler de remplir certaines conditions. Tout d’abord, vous devez savoir que le droit européen n’autorise pas l’envoi d’informations commerciales non sollicitées à des internautes qui n’ont pas donné leur accord. Les campagnes de cold mailing ainsi menées sont vouées à l’échec.

Ce type d’activités peut également être considéré comme du spam – cela revient à dire que l’expéditeur peut être tenu responsable du non-respect de la loi sur les télécommunications et de la loi sur la fourniture de services par voie électronique. Il faut également savoir que divers avocats peuvent déterminer la légalité des activités de coldmailing de manière différente.

Tout en conservant le bon sens, le respect du PIB et la prudence, il est facile d’obtenir des résultats commerciaux satisfaisants et un retour sur investissement élevé grâce à cette méthode. Pour que le coldmail soit 100 % légal, il ne faut pas l’envoyer à des adresses obtenues de manière illégale et qui respectent les RGPD. Le premier mail peut ne pas contenir une offre commerciale, mais seulement présenter gentiment l’affaire et la proposition d’une conversation téléphonique ou d’une réunion. Si le destinataire est d’accord, vous pouvez lui envoyer votre offre.