Zéro déchet : passer au shampoing solide

Réduire ses déchets est moins compliqué qu’il n’y paraît. Dans la salle de bain, par exemple, c’est plutôt facile. On peut commencer par remplacer son shampoing habituel par un shampoing solide. Plus économique, plus respectueux de l’environnement, il est souvent aussi plus sain pour le cuir chevelu. Pour savoir lequel choisir, je vous propose de découvrir trois marques proposant des shampoings solides. Découvrez vite mon test !

Il y a quelques années, réduire ses déchets était souvent synonymes de casse-tête. Les personnes soucieuses de la planète se faisaient montrer du doigt et estampiller “écolo” comme si c’était une mauvaise chose. Mais depuis quelques temps, l’heure est à la prise de conscience et de plus en plus de personnes s’y mettent. Cela tombe bien, puisque les possibilités ont explosé. Plus besoin de jouer au chimiste dans sa cuisine pour fabriquer soi-même ses produits. Même si, avouons-le, c’est quand même super gratifiant de se laver avec un savon maison ! Mais il faut avoir le temps, la place, les ustensiles et les ingrédients. Et bien-sûr, la motivation, mais elle n’est pas souvent là ! Cependant, vous pouvez désormais facilement trouver une multitude de choix proposées par des marques de plus en plus éco-responsables.

Les Savons de Joya

C’est la première marque de shampoings solides (et autres produits d’hygiène et bien-être zéro déchet) que j’ai envie de vous faire découvrir. J’en ai longtemps entendu parler par une amie avant de me laisser tenter. Son premier argument ? L’emballage est en cellulose de bois, donc compostable ! En effet, une de mes premières volonté était d’abandonner ces bouteilles de shampoing en plastique. Certes, elles sont recyclables, mais combien le sont réellement à l’échelle du nombre que l’on jette (quand on les jette dans la poubelle jaune !). Bien sûr, je me suis ensuite penchée sur ses autres avantages.

Les Savons de Joya est une savonnerie artisanale et familiale située en Normandie. Le côté “Made in France” était aussi un des plus gros atouts de cette marque selon mon amie. En effet, en plus de réduire ses déchets, on fait tourner l’économie locale en réduisant la distance d’importation. De plus, ils fabriquent, moulent, découpent et emballent tous leurs produits à la main ! Avec un peu d’imagination, on est donc pas très loin du fait maison… D’autant plus qu’ils sont 100% naturels (exit les ingrédients industriels qui font plus de mal qu’autre chose) et issus d’agriculture biologique. Une volonté de revenir au plus près de la nature qui se traduit également par un respect du vivant. En effet, la marque n’utilise pas d’huile de palme dans ses produits qui sont à grande majorité vegan, et ne teste pas sur les animaux.

Le look de leurs shampoings solides s’inspire lui aussi de la nature puisqu’ils sont en forme de galets. Pratique à manipuler, les ingrédients et couleurs qui en ressortent s’amusent même de la texture des galets, et apportent une vraie touche minérale dans notre salle de bain. Quant à l’utilisation, rien de plus facile : on mouille le galet, on le frotte dans les mains ou directement sur la chevelure pour faire mousser, et on se lave les cheveux comme avec un shampoing classique.

Shampoing solide cheveux gras



Destiné aux cheveux re-graissant rapidement, ce shampoing solide est un des mieux notés de la marque. En effet, il bénéficie d’une note de 17.4/20 sur INCI Beauty et ne comporte que des bons éléments. 22,5% d’ingrédients biologiques le composent, pour lutter contre la réapparition rapide de la graisse et renforcer les cheveux. Ainsi, vous pourrez retrouver un mélange d’huiles (Jojoba, Pacaxi et huile essentielle de Cèdre) qui normalisent la production de sébum et favorisent le coiffage, de la protéine de riz pour donner force et volume aux cheveux, et des argiles (Rhassoul et Argile verte) qui aident à réguler le sébum avec en complément l’action de la poudre d’ortie séchée. Enfin, deux tensioactifs moussant et lavants, dérivés de l’huile de coco, permettent d’offrir cette délicate mousse lorsque vous frottez vos cheveux.

L’odeur, au premier abord, est un peu déstabilisante car un peu forte. Elle évoque les plantes très odorantes comme l’eucalyptus, mais je pense que c’est l’odeur de l’ortie qui ressort. Cependant, passée la première impression, j’ai fini par trouver ce parfum assez agréable, et il ne laisse pas vraiment d’odeur sur les cheveux donc ce n’est pas du tout dérangeant. Par contre, je suis vraiment contente de son efficacité. D’abord, j’apprécie vraiment qu’il ne laisse pas de pellicule grasse sur les cheveux. Le rinçage est rapide et le démêlage facile, laissant les cheveux tout doux. Et ensuite, d’habitude je dois laver mes cheveux quasiment tous les deux jours avec un shampoing classique, alors qu’avec celui-ci je suis passé à une à deux fois par semaine (c’est le cas pour les autres shampoings solides également).

Shampoing solide cheveux frisés, crépus et indisciplinés



Ce shampoing est destiné aux cheveux frisés et crépus qui nécessitent généralement une attention particulière. En effet, souvent très secs, il sont difficiles à démêler et les produits généralement utilisés pour compenser le manque de sébum sont néfastes pour le cuir chevelu. Moins bien noté que le précédent, le salicylate de benzyle (molécule naturellement présente dans l’huile essentielle d’Ylang-Ylang) fait chuter la note à 10,7/20 à cause de son pouvoir potentiellement allergène.

Il est composé à 22,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, choisis pour nourrir et graisser la fibre capillaire et renforcer les cheveux. Ainsi, vous pourrez retrouver un mélange d’huiles (Noix de Coco, Piqui et huile essentielle d’Ylang-Ylang) qui nourrissent et assouplissent les cheveux en leur apportant force et brillance, de la protéine de riz, de la poudre de gingembre sauvage qui facilite le démêlage tout en stimulant le cuir chevelu, et de la phyto-kératine qui améliore l’hydratation des cheveux. Enfin, il possède les deux même tensioactifs présentés auparavant.

L’odeur de ce galet est plus douce et florale, grâce à l’Ylang Ylang. C’est une amie qui l’a testé pour moi, possédant une belle chevelure bouclée mais totalement indisciplinée. C’est simple, quoi qu’elle fasse, ses cheveux n’en font qu’à sa tête… Elle souffre aussi d’une dermite séborrhéique du cuir chevelu et certains shampoings classiques lui provoquent d’énormes démangeaisons et pellicules. Pour le coup, l’utilisation de ce shampoing lui a fait beaucoup de bien. Les irritations ont presque quasiment disparu, les plaques aussi du coup, et elle n’a plus de pellicule. En alternance avec son traitement, c’est impeccable ! En effet, on sent que c’est un shampoing doux dont le naturel des ingrédients apaise le cuir chevelu au lieu de l’enflammer. Elle en est très satisfaite et ne veut plus entendre parler d’un autre shampoing !

Après Shampoing solide cheveux abîmés et secs



Pour les cheveux véritablement récalcitrants, les Savons de Joya ont prévu un après-shampoing solide. Il s’utilise comme un après-shampoing classique mais ne se met pas sur le cuir chevelu (ne me demandez pas pourquoi, c’est noté sur la notice). Lui aussi est noté 10.2/20 sur INCI Beauty, à cause de l’huile essentielle d’Ylang-Ylang, et de tensioactifs considérés comme “Pas terrible”. Il est composé de beurre de cacao aux propriétés nourrissantes et revitalisantes, d’huile de ricin et d’huile essentielle d’Ylang-Ylang pour fortifier les cheveux, de protéines de riz et B5 qui apaise les irritations et démangeaisons du cuir chevelu, de phytokératine, de cires émulsifiantes pour hydrater et démêler, et de vitamine E.

Comme pour le shampoing solide, on le mouille puis on le frotte sur les cheveux avant de laisser poser. Il ne mousse pas, mais ce n’est pas non plus le cas des après-shampoings classiques, donc pas réellement de dépaysement de ce côté. J’ai trouvé l’odeur agréable bien qu’un peu forte au début, mais encore une fois cela ne laisse pas d’odeur sur les cheveux après rinçage. Le démêlage est par contre clairement facilité, même sur des cheveux très bouclés.

Logona

Créée en 1978, la marque Logona a joué un rôle de précurseur dans la cosmétique naturelle et bio. Soucieuse d’offrir des produits de qualité à ses clients, elle s’engage dans la première charte de cosmétique naturelle. Des soins cosmétiques, visage, corps ou capillaires en passant par l’hygiène, Logona a à coeur de répondre aux besoins de toute la famille. Aujourd’hui, la marque allemande propose pour la première fois ses shampoings-soins solides aux doux parfums de nature. Si le nom ne vous interpelle pas, vous devez pourtant sûrement connaître les fameuses bouteilles verte de shampoing. Je sais qu’elles ont peuplé la salle de bain de mes parents depuis mon enfance.

Pour créer des shampoings-soins solides, Logona veille à ce qu’il n’y ait aucun ingrédient de remplissage. Chaque composant a son utilité et est respectueux de la nature et du consommateur. 100% clean et vegan, ces petits pains en forme de feuille sont un concentré de soin pour les cheveux. Enrichis en beurres de soin (karité et cacao), ils offrent un double effet : conditionneur et démêlant.

Shampoing-soin Chanvre bio & Ortie bio



Bio et vegan, ce shampoing-soin solide est à destination de tous types de cheveux. Avec sa formulation unique, il est composé d’un mélange de beurre de karité et de cacao, reconnus pour leurs vertus nourrissantes, d’ortie pour lutter contre les pellicules et la chute des cheveux, et d’huile de chanvre. Les cheveux sont propres et chouchoutés pour retrouver leur éclat et leur force. Et en termes d’économie, un shampoing solide Logona équivaut à 2 bouteilles de shampoing de 250mL.

Je l’ai utilisé pendant plusieurs semaines et j’ai immédiatement constaté une énorme différence avec les shampoings classiques. D’abord, je perds beaucoup moins mes cheveux lors du lavage. Avant, un lavage de cheveux résultait en un poignée de cheveux à ramasser pour éviter que ça ne bouche la douche. C’était surtout le rinçage qui les faisaient tomber. Aujourd’hui, je dois perdre 5 cheveux à tout casser pendant un lavage… Pareil pour ceux qui restent sur mes chouchous lorsque je détache mes cheveux. J’y vois donc un lien clair et il semblerait bien que mes cheveux soient davantage résistants. Quant à leur douceur et brillance, j’avoue ne pas forcément voir de différence puisqu’ils ont toujours été comme ça. Concernant le parfum du shampoing solide, il est doux et délicat, assez frais et très agréable. Cependant, je ne trouve pas que cette odeur reste après le rinçage.

Melo Ayurveda

Melo Ayurveda est une marque nous provenant d’Inde. En effet, dans ce pays, les allergies cutanées sont nombreuses et les uniques savons et gels douches disponibles aggravent la situation. Ainsi, en 2018, Sham Karunanidhi, créateur de la marque, a décidé de créer des soins inspirés de la médecine ayurvédique. Leur particularité : un pH acide de 5,5 équivalent à celui de la peau.

Dans une volonté de rester au plus proche de la nature, la philosophie de Melo Ayurveda repose sur trois piliers. Le premier consiste à s’inspirer de la médecine ayurvédique pour chercher l’harmonie en englobant le corps et l’esprit. En effet, l’Ayurvéda considère que les déséquilibres physiques et émotionnels ont une influence sur le corps et la peau. Le deuxième pilier concerne l’engagement envers la planète avec une volonté de limiter les déchets et respecter la nature. En effet, vous ne trouverez pas de plastique dans les emballages, les ingrédients sont 100% d’origine naturelle et les cosmétiques sont emballés dans un papier recyclé. Enfin, le dernier pilier est le respect de la peau avec un pH acide correspondant à celui de la peau, des produits n’agressant pas l’épiderme et se suffisant à eux-mêmes. Tous les savons et shampoings sont certifiés sans sulfates, sans phtalates, sans colorants et sans silicones.

Melo Ayurveda a choisi d’élaborer une gamme de produits solides vegan et respectueux du cuir chevelu et de la peau. Des shampoings pour tous les types de cheveux sous forme de barres solides et des savons sans savon pour le corps et le visage au pH acide afin d’assurer un respect absolu des peaux sensibles et diminuer autant que possibles les risques d’allergies. Les formules des produits Melo Ayurveda ont toutes la même base : le Neem, connu pour ses propriétés puissantes anti-inflammatoire, antibactérienne et antifongique permet de booster la croissance des cheveux et lutter contre les pellicules, le Shikakai, une poudre permettant de nettoyer le cuir chevelu et les cheveux sans les agresser, et un tensioactif dérivé de la noix de coco, très doux et 100% biodégradable

Shampoing solide cheveux gras

Les cheveux gras sont dus à une production excessive de sébum entraînant l’utilisation de shampoings dont le pH est supérieur à 5,5. Ce shampoing solide avec un pH de 5,5 maintiendra une production de sébum normale qui protégera le cuir chevelu et les cheveux. La courte liste des ingrédients, comparé aux shampoings classiques, est un signe plutôt positif.

En terme d’usage, là encore il suffit de mouiller, frotter sur les cheveux, faire mousser en massant, et rincer. Mignon comme tout, ce galet produit une mousse légère à l’odeur agréable. Facile à rincer, les cheveux sont doux, mais ici encore l’odeur ne reste pas.

En bref

Pour avoir testé les trois, je n’ai pas véritablement de préférences, je trouve qu’ils sont tous très efficaces. Il m’est cependant clairement inconcevable de retourner à des shampoings liquides, qu’ils proviennent de la grande distribution ou de commerces bio. Pour moi, rien ne remplacera tous les avantages qu’offrent les shampoings solides : économiques, pratiques, et bien plus sains.